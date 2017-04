Modelka Karolina Szymczak w filmie "Gwiazdy"

Jedną z głównych ról w filmie "Gwiazdy" Jana Kidawy-Błońskiego zagrała modelka Karolina Szymczak.

Kanwą "Gwiazd"są losy znakomitego śląskiego piłkarza Jana Banasia - gwiazdy Polonii Bytom, Górnika Zabrze i Polskiej Reprezentacji ery Kazimierza Górskiego. W rolę Banasia wcielił się Mateusz Kościukiewicz ("Wszystko co kocham", "Bilet na księżyc"), któremu partneruje Sebastian Fabijański, znany m.in. z wielkiego hitu Patryka Vegi - "Pitbull. Niebezpieczne kobiety".



Miłosny trójkąt dopełnia właśnie Karolina Szymczak, którą w 2014 roku mogliśmy oglądać u boku Dwayne’a Johnsona w hollywoodzkiej produkcji "Hercules".

W filmie w reżyserii Breta Rattnera Szymczak wcieliła się w postać matki Herculesa.

Zanim jednak dane było jej wystąpić u boku Dwayne'a Johnsona, aktorka przygotowywała się do castingu podczas specjalnych prób w teatrze we Wrocławiu. Szymczak ujawniła, że otrzymała wsparcie ze strony reżysera Sylwestra Chęcińskiego. - Wytłumaczył mi, jak się mam zachowywać, jak ten świat funkcjonuje. To jest [przecież] mój debiut filmowy" - powiedziała Szymczak w rozmowie z TVP.



"Gwiazdy trafią na ekrany kin 12 maja.