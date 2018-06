Młodzi i Film: W poszukiwaniu prawdy

Ostatnie dwa dni 37. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film upłynęły pod znakiem filmowych premier. Tuż przed sobotnim rozdaniem nagród z widzami skonfrontowali się twórcy dramatu "53 wojny", filmu familijnego "Dzień czekolady" i thrillera "Odnajdę cię". W międzyczasie jurorzy festiwalu podzielili się swoimi przeczuciami względem finałowej gali, a burzliwe dyskusje wywołało spotkanie widzów z dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Radosławem Śmigulskim.

Kto usłyszy twój krzyk?

Zaprezentowane w czwartek i piątek filmy konkursowe łączyła pochmurna aura i poważna tematyka. Począwszy od filmów krótkometrażowych, przez dokumenty, aż do fabularnych pełnych metraży - dominowało skupienie na mrocznej stronie ludzkiej osobowości i wewnętrznej walce bohatera ze słabościami. Czołowym reprezentantem tego trendu była najgłośniejsza premiera tegorocznego festiwalu - "53 wojny".

Pełnometrażowy debiut Ewy Bukowskiej, twórczyni 30-minutowego "Powrotu" z Agatą Buzek, okazał się najbardziej depresyjnym tytułem w konkursie. Opowieść o Annie, żonie korespondenta wojennego, która ze strachu o męża popada w obłęd, inspirowana historią Grażyny Jagielskiej, stała się wyczekiwanym momentem wstrząsu dla koszalińskiej widowni. Film Bukowskiej, choć ze względu na stylistyczne zawirowania trudno nazwać w pełni udanym, dzięki fenomenalnej kreacji Magdaleny Popławskiej i z uporem budowanemu napięciu wywołał wśród zgromadzonych w Centrum Kultury 105 gości skrajne emocje. - Zawsze, pisząc cokolwiek, człowiek korzysta z siebie, nawet jeżeli jest to historia opowiadająca o odległych realiach. I tak też było w tym przypadku - wyznała po projekcji reżyserka Ewa Bukowska.

Nieco mniej entuzjastycznie koszalińska publiczność przyjęła "Dzień czekolady" Jacka Piotra Bławuta, który dotąd pokazywany był publicznie zaledwie raz. Film familijny z elementami baśni opowiadający o parze uczniów: Monice (Julia Odzimek) i Dawidzie (Leo Stubbs) odkrywających magiczny świat w starym zegarze, choć mógł się pochwalić ciekawymi efektami specjalnymi i plejadą gwiazd na drugim planie (Ogrodnik, Cielecka, Kot), fabularnie rozczarował. - Co prawda znakomicie pokazał świat widziany z perspektywy dziecka, ale sama historia pozostawiała wiele do życzenia - komentowali po projekcji dziennikarze.

Ostatnią znaczącą premierą Koszalina był film "Odnajdę cię" Beaty Dzianowicz z nominowaną do Orła Ewą Kaim, Mirosławem Haniszewskim, Michałem Żurawskim i Piotrem Stramowskim. Opowieść o doświadczonej policjantce, która rusza w pogoń za groźnym przestępcą reprezentowała w konkursie polskie kino sensacyjne.



Największą burzę wywołał z kolei konkursowy pokaz filmu "Zgoda" Macieja Sobieszczańskiego. Film o obozie w Świętochłowicach na Śląsku, w którym Polacy przetrzymywali Niemców i Ślązaków, dał początek emocjonującej wymianie zdań w dyskusyjnym cyklu "Szczerość za szczerość". - Razem z reżyserem Maćkiem Sobieszczańskim rozmawialiśmy na początku o tym, że "Zgoda" nie ma być dennym wkładaniem kija w mrowisko, które ma budzić kontrowersje. To film o tej przemilczanej części historii, która też jest prawdziwa. To film, który może otworzyć nowy dialog - wyjaśniał podczas spotkania z widzami odtwórca głównej roli - Jakub Gierszał.



W konkursie filmów krótkometrażowych również królowały trudne tematy. Największe emocje budziły produkcje opowiadające o aktualnych problemach, jak fabularny film "Users" Jakuba Piątka o uwikłaniu młodych ludzi w wirtualną rzeczywistość i szukaniu bliskości na internetowym czacie, oraz dokument "Wycinka" Zuzanny Grajcewicz - o zwolnionych aktorach Teatru Polskiego we Wrocławiu. Negatywnie wyróżnił się natomiast debiut Gawła Dykasa "Le Monde", którego bohaterami są wychowankowie ośrodka dla nastoletnich recydywistów.

Poszukiwania nowego języka

Wraz ze zbliżającym się zakończeniem festiwalu, coraz więcej w kuluarach mówi się o potencjalnych zwycięzcach. Na nagrodę Wielkiego Jantara 2018 dla najlepszego pełnometrażowego debiutu fabularnego największe szanse daje się filmom, które w tej samej kategorii rywalizowały już na zeszłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: "Wieży. Jasny dzień" Jagody Szelc oraz "Atakowi paniki" Pawła Maślony. Czarnym koniem wyścigu może się jednak okazać "Serce miłości" Łukasza Rondudy na podstawie scenariusza Roberta Bolesto - kameralny dramat o parze artystów - Zuzannie Bartoszek i Wojciechu Bąkowskim, który zachwycił koszalińskich widzów swoją intymnością.

Odtwórcy głównych ról w fabularnym debiucie Rondudy - Justyna Wasilewska i Jacek Poniedziałek wydają się faworytami do aktorskich nagród festiwalu. Ich największymi rywalami są Jakub Gierszał za rolę w filmie "Zgoda" oraz Magdalena Popławska - w Koszalinie prezentująca dwie doskonałe kreacje w filmach: "Atak paniki" i "53 wojny". Szczególnie druga z gwiazd może się pochwalić wybitną festiwalową formą i brak wyróżnienia dla niej będzie rozpatrywany w kategoriach wielkiego zaskoczenia.

W konkursie krótkiego metrażu najczęściej padają takie tytuły, jak fabularny debiut Macieja Kawalskiego "Atlas", thriller "Kobieta budzi się rano" Olgi Chajdas oraz nagrodzone w Clermont-Ferrand "Drżenia" Dawida Bodzaka. Wśród dokumentów faworytami są "Jak zostać papieżem?" Justyny Mytnik o 10-letnim ministrancie, który chce zostać papieżem oraz "Tort" Małgorzaty Goździk o niewidomych siostrach, które mimo zaawansowanego wieku nie rezygnują z aktywności, decydując się na wspólne pieczenie tortu czekoladowego.

Wideo