Młodzi i Film: 11 filmów powalczy o główną nagrodę

11 filmów pełnometrażowych i 52 krótkometrażowe pokazane zostaną w konkursach 37. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, który odbędzie się w dniach 18-23 czerwca.

Tegoroczna edycja Młodzi i Film odbędzie się w dniach 18-23 czerwca /materiały prasowe

Dyrektor programowy festiwalu Janusz Kijowski zapewnił podczas konferencji prasowej w poniedziałek, że ten wysiłek związany z selekcją filmów do festiwalowych konkursów podejmuje "z ogromną, niegasnącą przyjemnością", dlatego że to z tych filmów, jak powiedział, dowiaduje się wiele więcej o kraju, w którym żyje, o otaczającej rzeczywistości, niż z gazet, internetu czy telewizora.

Dodał, że "czasami te filmy idą pod włos i oby jak najczęściej". Podkreślił, że na festiwalu ceniona jest szczerość i ta po projekcji, gdy widzowie "zadają czasami trudne pytania twórcom", i ta "płynąca z ekranu". - Cenimy odwagę, zadziorność w ukazywaniu rzeczywistości, coś co jest atrybutem młodego kina na całym świecie - powiedział Kijowski.

W Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych pokazanych zostanie 11 z 19 zgłoszonych filmów, w tym trzy premiery: "53 wojny" w reżyserii Ewy Bukowskiej, "Dzień czekolady" Jacka Piotra Bławuta i "Justa" Beaty Dzianowicz.



Pozostałe filmy zakwalifikowane do konkursu to: "Atak paniki" Pawła Maślona, "Photon" Normana Leto, "Podatek od miłości" Bartłomieja Ignaciuka, "Reakcja łańcuchowa" Jakuba Pączka, "Serce miłości" Łukasza Rondudy, "Wieża. Jasny dzień" Jagody Szelc, "Zgoda" Macieja Sobieszczańskiego oraz "Catalina", którą wyreżyserował Denijal Hasanović.

Xawery Żuławski, zwycięzca głównej nagrody Młodzi i Film, po kilku latach wraca do Koszalina w roli przewodniczącego jury konkursu pełnometrażowego. Wraz z nim najlepsze debiuty wybiorą operatorka Weronika Bilska, reżyser Bartosz M. Kowalski, pisarka Grażyna Plebanek oraz aktor Wojciech Pszoniak.

Na otwarcie festiwalu widzowie zobaczą "Cichą Noc" Piotra Domalewskiego. - W konkursie jej nie będzie. Nie została do niego zgłoszona. Producenci i twórca tego nie chcieli, co dobrze o nich świadczy, bo zajęliby miejsce kolegom, którzy są mniej obsypani nagrodami albo w ogóle - powiedział w poniedziałek Kijowski.

Do Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń: 32 animacje, 57 dokumentów i 117 fabuł, łącznie 206 filmów, z których wyselekcjonowanych zostały 52 tytuły. Najlepsze wybierze jury pod przewodnictwem reżyserki Anny Jadowskiej. Będą w nim również pisarka Natalia Fiedorczuk-Cieślak, producent animacji Wojciech Leszczyński oraz reżyserki nagrodzone w poprzednich edycjach festiwalu - Marta Prus i Aleksander Terpińska.

Festiwal Młodzi i Film to nie tylko dwa konkursy, ale również pokazy pozakonkursowe, w tym debiuty zagraniczne, dokumentalne, filmy jurorów czy retrospektywa. Ta ostatnia będzie, zdaniem organizatorów festiwalu, mocnym punktem programu, ponieważ gościem specjalnym, który zaprezentuje koszalińskiej publiczności pięć swoich filmów, będzie Marek Koterski. Widzowie zobaczą m.in. "Dom wariatów" oraz "Baby są jakieś inne".

Festiwal Młodzi i Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jego historia sięga 1973 r. Jest najstarszym w Polsce Festiwalem, podczas którego widz ma do czynienia tylko z filmowymi debiutami. To w Koszalinie debiutowali m. in.: Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Filip Bajon, Xawery Żuławski, Marcin Wrona, Tomasz Wasilewski czy Kuba Czekaj