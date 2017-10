MKiDN ogłasza konkurs na nowego dyrektora PISF

- Ogłaszamy konkurs na nowego dyrektora Polskiego Instytut Sztuki Filmowej - poinformował w środę wiceminister kultury Paweł Lewandowski. Dodał, że konkurs jest "otwarty". Poprzednia dyrektor PISF Magdalena Sroka została odwołana przez ministra kultury przed upływem kadencji.

Wiceminister kultury Paweł Lewandowski /Radek Pietruszka / PAP

- Dzisiaj będziemy ogłaszać konkurs na nowego dyrektora Polskiego Instytut Sztuki Filmowej. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert, konkurs jest oczywiście otwarty, jednocześnie w tym samym czasie będzie prowadzony nabór na osoby do komisji konkursowej, które będą rekomendować ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego osoby do wybrania na stanowisko dyrektora. To także jest otwarty nabór - ogłosił Lewandowski.

- Zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji, beneficjentów i wszystkich, którzy są uprawnieni do tego by wziąć udział w tej komisji do składania swoich ofert - dodał.

- Konkurs ogłaszamy w oparciu o rozporządzenie, które obowiązuje od jakiegoś czasu, także my nie zmieniamy tych reguł gry. To jest o tyle istotne, że właśnie wodowanie tych projektów, czyli szukanie środków na produkcję, będzie organizowane w ścisłej współpracy z nowym kierownictwem PISF - podkreślił wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński.

Jak mówił, PISF jest główną instytucją odpowiedzialną za rozwój produkcji filmowej w Polsce, ale ministerstwo kultury też się od tego nie uchyla.



Zdjęcie Piotr Gliński / Radek Pietruszka / PAP

Wiceminister kultury pytany przez PAP, kiedy można spodziewać się wyników konkursu, odpowiedział: - Od momentu ogłoszenia konkursu mamy dwa tygodnie na zgłaszanie i kandydatur do komisji konkursowej i kandydatów potencjalnych na stanowisko dyrektora PISF. To wszystko jest uregulowane rozporządzeniem z 2005 roku, więc nic nie zmienialiśmy w tym zakresie od czasu, kiedy została uchwalona ustawa o kinematografii wraz z rozporządzeniem.

Dodał, że zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury ws. konkursu na dyrektora PISF, niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji, minister powoła komisję oraz wyznaczy termin jej pierwszego posiedzenia.

- Komisja konkursowa będzie oceniać dokumenty, czy przesłanki formalne i merytoryczne, są spełnione, jeżeli będzie miała takie życzenie, to może przesłuchać kandydatów, chociaż to nie jest obligatoryjne. Następnie komisja konkursowa przedstawi ministrowi dokumenty wraz ze swoimi opiniami dot. kandydatów, a minister spośród kandydatów przedłożonych przez komisję będzie mógł wybrać dyrektora - wyjaśnił Lewandowski.

9 października, pomimo negatywnej opinii Rady PISF, z funkcji dyrektora PISF została odwołana Magdalena Sroka. MKiDN argumentowało zwolnienie Sroki "naruszeniem przez nią podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz naruszeniem przepisów prawa w związku z listem dyrektor PISF do Christophera J. Dodda, prezesa Stowarzyszenia Amerykańskich Producentów Filmowych". Według ministra kultury, Sroka naraziła na szwank wizerunek Polski i polskich instytucji kultury na arenie międzynarodowej.

P.o. dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej została Izabela Kiszka-Hoflik.