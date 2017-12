Mira Sorvino nie zagrała w "Złym Mikołaju" przez Weinsteina?

Reżyser Terry Zwigoff ujawnił, że producent Harvey Weinstein zablokował angaż Miry Sorvino do filmu "Zły Mikołaj".

Zwigoff opowiedział o doświadczeniach związanych z kompletowaniem obsady do filmu "Zły Mikołaj" po tym, jak Peter Jackson ujawnił, że Harvey Weinstein sprzeciwił się zaangażowaniu Miry Sorvino i Ashey Judd do ról we "Władcy Pierścieni". Obie aktorki przyznały, że doświadczyły w przeszłości prób molestowania seksualnego ze strony Weinsteina; dodały również, że decyzje producenta zrujnowały im zawodowe kariery

Zwigoff, który w 2003 roku nakręcił czarną komedię "Zły Mikołaj", przyznał, że ilekroć proponował telefonicznie Weinsteinowi Mirę Sorvino do głównej roli kobiecej, producent z miejsca odwieszał słuchawkę.



"Byłem zainteresowany zaangażowaniem Miry Sorvino do roli w 'Złym Mikołaju', ale ilekroć wspomniałem o tym Weinsteinowi przez telefon, słyszałem 'klik'. Co za typ w taki sposób kończy rozmowę? Myślę, że teraz już wiemy, z kim mieliśmy do czynienia. Przepraszam cię, Mira" - Zwigoff napisał na Twitterze.

Główna kobiecą rolę w "Złym Mikołaju" zagrała Lauren Graham.

Mira Sorvino przyznała, że w 1995 roku, w trakcie promowania filmu na festiwalu filmowym w Toronto, producent masował jej ramiona, kiedy znaleźli się sami w hotelowym pokoju. Aktorka przypomniała również niezapowiedzianą nocną wizytę Weinsteina w jej mieszkaniu, nie dopuściła jednak do erotycznego zbliżenia. Sorvino twierdzi, że odmowa Weinsteinowi kosztowała ją hollywoodzką karierę.

"Mogły być też inne powody, ale [od tego momentu] wyraźnie czułam się izolowana. Moje odtrącenie Weinsteina musiało mieć na to wpływ" - przyznała Sorvino.



Przypomnijmy, że to dziennik "New York Times" jako pierwszy poinformował, że Harvey Weinstein w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat molestował seksualnie aktorki, asystentki i inne pracownice swojej firmy. Jedną z jego ofiar była też Ashley Judd.