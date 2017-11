"Miłość jest wszystkim": Lubaszenko św. Mikołajem

1200 statystów, plejada gwiazd - w tym Mateusz Damięcki i Olaf Lubaszenko jako św. Mikołaj - oraz Gdańsk, jakiego jeszcze nie widzieliście! Wszystko to w nowej kinowej produkcji TVN i Akson Studio.

Olaf Lubaszenko na planie filmu "Miłość jest wszystkim" /Ola Grochowska/Akson Studio /materiały dystrybutora

TVN i Akson Studio przygotowują wspólny projekt filmowy. "Miłość jest wszystkim" to komedia, której akcja dzieje się w Gdańsku w czasie grudniowych przygotowań do świąt. Reżyserem filmu jest Michał Kwieciński, a w rolach głównych wystąpią: Olaf Lubaszenko, Agnieszka Grochowska, Jan Englert, Eryk Lubos, Joanna Kulig, Mateusz Damięcki, Maciej Musiał, Leszek Lichota, Aleksandra Adamska, Julia Wyszyńska, Marcin Korcz i Joanna Balas.



Święta to czas radości i spokoju, ale przygotowania do nich to wielki chaos, który potrafi zburzyć doskonałe plany. W najnowszej komedii "Miłość jest wszystkim" grudniowy czas przedświątecznej gorączki rozpocznie się wraz z przypłynięciem do miasta niezwykłego św. Mikołaja. Uruchomi to lawinę wyjątkowych zdarzeń. Romans z najpopularniejszym polskim piłkarzem spotka kobietę, której nikt nie nazwałby fanką futbolu. Zdrady i tajemnice zamieszają w niejednym małżeństwie, a dopracowany w każdym szczególe ślub będzie mieć zaskakujący finał.

Oto nadchodzi czas życiowych zmian i świątecznej historii ku pokrzepieniu serc. Bo miłość jest wszystkim! Wystarczy tylko w nią uwierzyć - tak jak w św. Mikołaja, by stał się prawdziwy cud.

W najbliższych dniach powstaną najbardziej spektakularne sceny filmu, nawiązujące do świątecznej tradycji, którą zna każdy mieszkaniec Gdańska. Czegoś takiego jeszcze nie było - 1200 statystów będzie brało udział w scenach, czekając na statek, którym przypłynie Św. Mikołaj.



Zdjęcie Damięcki niczym Lewandowski? / Ola Grochowska/Akson Studio / materiały dystrybutora

"Nasz film opowiada o tym, co najważniejsze czyli o uczuciach i relacjach między ludźmi, o tym co nas łączy, a nie dzieli i o świątecznym czasie, kiedy najbardziej uświadamiamy sobie, ile znaczy wybaczenie i ludzka solidarność. Za rok o tej porze zaprezentujemy widzom ciepłą, wzruszającą i pełną humoru opowieść 'ku pokrzepieniu serc'. Wierzę w to, że jest miejsce na kino dobrych emocji i na zupełnie nową komedię świąteczną" - zapowiada Dorota Chamczyk, producent TVN.

"Mamy wspaniałych aktorów i wspaniałe miasto Gdańsk, które będzie bohaterem tego filmu. To właśnie do Gdańska już od 15 lat rzeką Motławą przybywa Św. Mikołaj. To niezwykłe wydarzenie i pokażemy je w filmie, żeby wiedzieli o tym nie tylko gdańszczanie. Po pierwszym dniu zdjęciowym jestem zachwycony i nie mogę się już doczekać wyzwań, które jeszcze przed nami" - przekonuje Michał Kwieciński, producent i reżyser:

Dystrybutorem filmu jest Kino Świat, premiera kinowa tytułu przewidziana jest na listopad 2018 roku. Pierwszy klaps na planie padł 14 listopada w Gdańsku.