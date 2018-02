Mikołaj Roznerski na Dzień Kobiet

Na Dzień Kobiet wielbicielki Mikołaja Roznerskiego dostaną prezent - nową komedię romantyczną z aktorem w roli głównej, w której partneruje mu Agnieszka Więdłocha.

Mikołaj Roznerski z Agnieszką Więdłochą w scenie z "Kobiety sukcesu" /materiały dystrybutora

Główną bohaterką "Kobiety sukcesu" jest Mańka (Więdłocha), szefowa firmy w wielkim mieście, której życie nagle wywraca się do góry nogami. Jej biznes pada ofiarą nieuczciwej konkurencji, związek z Norbertem (Roznerski) przeżywa kryzys, a pod drzwiami mieszkania zastaje Lilkę (Julia Wieniawa), młodszą siostrę uosabiającą chaos, tak obcy perfekcyjnej Mańce. W jej życie - za sprawą psa i przypadku - wkracza również Piotr (Bartosz Gelner), którego wbrew sobie i mimo serii nieporozumień, zdaje się przyciągać.

"Norbert to facet twardo stąpający po ziemi, który bardzo dobrze wie, czego chce. Taka korporacyjna żmija, idąca po trupach do celu" - w rozmowie z PAP Life Roznerski charakteryzuje swojego bohatera. Jego relacja z Mańką będzie burzliwa. "Kręciliśmy nawet scenę, w której Agnieszka Więdłocha bardzo mocno, ale dosyć uroczo, przywaliła mi bukietem w twarz" - wspomina z uśmiechem Roznerski.

Ważnym tłem dla filmu jest Warszawa, przedstawiona jako miejsce, gdzie ludzie żyją w zawrotnym tempie, gdzie panuje duża rywalizacja. Roznerski dorastał w zupełnie innym otoczeniu. "Pochodzę z małej wioseczki na Dolnym Śląsku, co sobie bardzo cenię. W dużym mieście - we Wrocławiu, wylądowałem dopiero w wieku 16 lat. A później trafiłem do Warszawy" - opowiada. We Wrocławiu skończył studia aktorskie, a w Warszawie mieszka i pracuje.

A kim dla Roznerskiego jest kobieta sukcesu? "To przede wszystkim kobieta, która odnosi sukces w życiu prywatnym, a nie tylko zawodowym" - przedstawia swoją definicję.

Premiera "Kobiety sukcesu" odbędzie się dokładnie w Dzień Kobiet, czyli 8 marca.