"Mikołaj i spółka": W święta będzie wam do śmiechu

Świąteczne prezenty same się nie rozwiozą! Co więc zrobić, gdy pomocnicy Świętego Mikołaja się pochorują? Najlepiej z pomocą całej rodziny ruszyć na ratunek Gwiazdki! "Mikołaj i spółka" (ang: "Christmas & Co.") to pełna magii, elfów, wróżek i fajerwerków zakręcona komedia familijna reżysera hitu: "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra".

Oficjalny plakat filmu "Mikołaj i spółka" /materiały dystrybutora

Nad bajecznymi efektami specjalnymi czuwał Bryan Jones, odpowiedzialny za wizualną stronę widowiska "Harry Potter i Czara Ognia". W głównych rolach w "Mikołaju i spółce" występują Alain Chabat ("Valerian i Miasto Tysiąca Planet", "Na tropie Marsupilami", "Noc w muzeum 2"), który jest także reżyserem widowiska, Audrey Tautou ("Coco Chanel", "Kod da Vinci", "Amelia") oraz Golshifteh Farahani ("Paterson").

W polskiej wersji językowej filmu usłyszymy z kolei głosy: Wojciecha Malajkata, znanego najmłodszej widowni z ról Kota w butach ze "Shreka" i Mańka z "Epoki Lodowcowej", który tym razem zaczaruje widownię jako prawdziwy Święty Mikołaj oraz Sarsy - debiutującej w dubbingu popularnej piosenkarki, która przemieni się w Śnieżynkę. "Mikołaj i spółka" w kinach już od 6 grudnia!



Te święta miały być jak każde inne - wesołe, ciepłe i oczywiście pełne prezentów wysypujących się spod choinki. Nagle jednak okazało się, że może nie być ich wcale! Nikt nie chciałby znaleźć się w stroju Świętego Mikołaja, który tuż przed Wigilią dowiaduje się, że wszystkie jego elfy zachorowały i nie pomogą mu zapakować nawet połówki najmniejszego z prezentów. Najsłynniejszy brodacz świata musi czym prędzej wezwać zaprzęg najdzielniejszych reniferów, chwycić lejce i pomknąć magicznymi saniami na poszukiwanie lekarstwa, które uzdrowi jego pomocników... i uratuje tegoroczne Święta. Na swojej drodze spotyka zakręconą rodzinę, która pomoże Mikołajowi w jego szalonej misji. Gwiazdka tuż tuż - liczy się każda sekunda!