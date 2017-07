Międzyzdroje: Kto w Alei Gwiazd?

Przez pięć dni nadmorski kurort gościł polskie gwiazdy oraz miłośników filmu, teatru i muzyki. Kto w tym roku na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach odcisnął swoje dłonie w Alei Gwiazd?

Iza Kuna w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach /AKPA

Gwiazdy przyjeżdżają co roku do Międzyzdrojów, aby spotkać się z fanami, którzy czekają na autografy oraz tłumnie wypełniają teatralne sale, konferencyjne czy kino pod gołym niebem. Kulminacją festiwalu jest odciśnięcie dłoni w Alei Gwiazd.



W tym roku swoje dłonie odcisnęli: Magdalena Boczarska, Iza Kuna, Zosia Zborowska, Justyna Sieńczyłło, Wojciech Wysocki, Piotr Szwedes, Janusz Kondratiuk, Paweł Małaszyński, Bartłomiej Topa, Edyta Bartosiewicz oraz gość specjalny z Ameryki Beata Poźniak.



"Jestem po raz pierwszy na Festiwalu Gwiazd. Generalnie jest tu super atmosfera i fajne spotkania towarzyskie. Poznałam fajnych ludzi. Fajnie, że mam tę dłoń. To będzie moja dłoń, dopóki nie przejedzie po niej jakiś czołg" - powiedziała Edyta Bartosiewicz.

Zdjęcie Edyta Bartosiewicz w Międzyzdrojach / AKPA

"Jest to moja pierwsza nagroda i moje pierwsze przemówienie. Kilka tysięcy oddanych głosów publiczności to jest coś, ale mam swoją teorię. Otóż moja siostra Hania, która kilkanaście lat temu wyemigrowała do Brazylii, po tym jak się dowiedziała o plebiscycie, zhakowała internety i jestem pewna, że połowa tych głosów należy do niej, za co bardzo jej dziękuję" - wyznała żartem Zosia Zborowska.



"Dedykuję tą nagrodę moim dzieciom. Cieszę się, że tu jestem. To dla mnie ogromny zaszczyt. To wszystko robimy dla widzów. Gramy dla widzów, dla widzów istniejemy, A kapitule dziękuję, za to, że wybrała właśnie mnie do tego zacnego grona" - dodał Piotr Szwedes.

"Bardzo przyjemnie znaleźć się w tym gronie, zostawić tu swój ślad obok największych nazwisk polskiej kultury. Po raz pierwszy byłam w Międzyzdrojach czternaście lat temu, dwa lata po szkole. Stałam, gdzieś w tłumie i widziałam moich znakomitych kolegów, którzy odciskali swoją dłoń. Pomyślałam wtedy, że miło być tak docenionym. To znaczy, że coś się osiągnęło" - stwierdziła Magdalena Boczarska.

Zdjęcie Magdalena Boczarska na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach / AKPA

"Cieszę się, że o mnie pomyślano. To dowód uznania dla mojej pracy, a też pewnego potwierdzenia, że wciąż trzeba wierzyć w swoje siły i realizować odważnie swoje marzenia" - powiedziała Beata Poźniak.

"Na te odciski pracuje się całe życie" - wyznał Janusz Kondratiuk.



Czy goście Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach chętnie spotykają się z fanami? Festiwalowi weterani z tęsknotą wspominają dawne czasy. Młode pokolenie aktorów z dystansem i raczej we własnym gronie bryluje w okolicznych knajpkach lub hotelowych pokojach, a wśród fanów przemyka w ciemnych okularach i bejsbolówkach naciągniętych na nos.