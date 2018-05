Międzynarodowa petycja o uwolnienie Ołeha Sencowa

Prawie 33,5 tys. podpisów zebrano w internecie pod międzynarodową petycją do przywódców państw Europy, a także USA i Kanady z apelem o uwolnienie skazanego w Rosji ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa. Od 14 maja prowadzi on głodówkę.

Ołeh Sencow AFP

Rozpoczynając głodówkę Sencow oświadczył, że będzie ją kontynuował dopóki 64 Ukraińców, znajdujących się w więzieniach w Rosji, nie odzyska wolności.

Reklama

"Upór i zasadniczość Ołeha pozwalają przypuszczać, że pójdzie on do końca i gotów jest głodować aż do śmierci jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. W tych warunkach nie możemy milczeć i bezczynnie siedzieć" - czytamy w apelu.

"Jeśli strona ukraińska i rosyjska nie potrafią, czy nie mają chęci prowadzenia dialogu, zwracamy się do misji dyplomatycznych i przywódców państw Europy, Ameryki i Kanady o podjęcie natychmiastowych działań i nakłonienie Federacji Rosyjskiej i Ukrainy do wymiany jeńców" - głosi odezwa.

Jej autorzy zaapelowali do polityków o mediację w sprawie uwolnienia Sencowa i innych ukraińskich więźniów, podnoszenie ich sprawy podczas piłkarskich mistrzostw świata w Rosji oraz nasilenie sankcji.

Pochodzący z Krymu ukraiński reżyser Ołeh Sencow został aresztowany w Symferopolu i przewieziony do Rosji w maju 2014 roku. W sierpniu 2015 roku Sencowa skazano na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Krymie, anektowanym przez Rosję w marcu 2014 roku.



Reżyser odrzuca te oskarżenia. Twierdził, że postępowanie karne przeciwko niemu ma charakter polityczny. Również kraje zachodnie i władze w Kijowie krytykowały jego proces, oceniając, że ma podłoże polityczne. O uwolnienie Sencowa niejednokrotnie apelowało międzynarodowe środowisko twórców filmowych.

W niedzielę, 27 maja, podczas ceremonii otwarcia Krakowskiego Festiwalu Filmowego, członkowie jury, w geście solidarności z ukraińskim reżyserem unieśli kartki z napisem #SaveOlegSentsov.