Meryl Streep i Tom Hanks w nowym filmie Spielberga

Najbardziej - według prezydenta USA Donalda Trumpa - przereklamowana aktorka Hollywood dostała nową rolę. Meryl Streep razem z Tomem Hanksem zagra w nowym obrazie Stevena Spielberga. To będzie ich pierwsze spotkanie w filmie kinowym.

Meryl Streep (L) i Tom Hanks (P) po raz pierwszy zagrają we wspólnym filmie /Dimitrios Kambouris / Getty Images

"The Post" to historia oparta na faktach. Chodzi raport rządu Stanów Zjednoczonych ws. amerykańskiego zaangażowania w wojnę wietnamską. Tajny raport trafił do dziennika Washington Post i w 1971 roku ujrzał światło dzienne.Tom Hanks będzie dziennikarzem, redaktorem naczelnym, który nazywa się Ben Bradlee, a Meryl Streep zagra wydawcę Katharine Graham.

Para nigdy nie miała okazji grać razem w filmie kinowym. Po raz pierwszy Meryl Streep będzie też grać u Stevena Spielberga. Wcześniej użyczała mu swojego głosu. Spielberg nakręcił film dokumentalny - historię nazistowskiego, niemieckiego obozu Auschwitz. Meryl Streep była narratorką tego filmu, przy akompaniamencie muzyki laureata Oscara, niemieckiego kompozytora Hansa Zimmera. Jej głos słychać też w innym filmie Spielberga "A.I. Sztuczna Inteligencja".



Tom Hanks zagra u tego reżysera kolejną główną rolę. Wcześniej pracowali m.in na planie komedii kryminalnej "Złap mnie, jeśli potrafisz", komedii "Terminal", czy przy dramacie "Most szpiegów". Na plan filmu "The Post" Steven Spielberg - jak pisze magazyn "Variety" - chce wejść jak najszybciej.

Reżyser szykuje też premierę innego filmu. Na razie jest w post produkcji. Chodzi o "Ready Player One". Za kamerą stanął - jak to często u tego reżysera bywa - nasz człowiek w Hollywood, czyli Janusz Kamiński. To ekranizacja książki Ernesta Cline'a, opowiadającej o wirtualnym świecie znanym jako OASIS. Chodzi o miejsce, w którym ludzie przebywają chętniej niż w rzeczywistości. Twórca OASIS, ekscentryczny geniusz i multimiliarder Halliday, zakodował w swoim wynalazku zagadki stanowiące kod do kolosalnej fortuny i absolutnej władzy.



Wytwórnia Warner Bros kupiła prawa do ekranizacji filmu. Premiera na wiosnę przyszłego roku.

Wideo Meryl Streep i Tom Hanks zagrają w nowym filmie Stevena Spielberga