"McImperium": Od braci McDonaldów do Raya Kroca

Już od piątku, 3 lutego, w kinach oglądać będziemy "McImperium", z Michaelem Keatonem ("Batman", "Spotlight", "Birdman") w roli Raya Kroca, twórcy światowego sukcesu amerykańskiej sieci McDonald’s.

John Carroll Lynch i Nick Offerman w scenie z "McImperium" /materiały dystrybutora

- Jeśli wychowujesz się w Ameryce, masz wrażenie, że wiesz o McDonald'sie wszystko - mówił Keaton. - To takie miejsce, które występuje niemal wszędzie i które zdobyło wielką popularność i podbiło inne kraje. Tymczasem nie miałem pojęcia o istnieniu braci McDonald!



A to właśnie oni wymyślili całkiem nowy sposób szybkiego podawania jedzenia. Najpierw otworzyli stoisko z hot dogami. Potem w swej restauracji w okolicach San Bernardino udało im się uzyskać maksymalną efektywność dzięki tzw. "speedee system", polegającemu na ścisłych procedurach sporządzania żywności. Postawili na dania najpopularniejsze - hamburgery, frytki, soft-drinki.



Nadal jednak "McDonald’s" byłby tylko znanym w sąsiedztwie lokalem, gdyby nie Kroc, który doprowadził do otwarcia trzynastu franczyzowych restauracji, głównie w Chicago i okolicach. A to był zaledwie początek niespotykanej ekspansji...



Richarda "Dicka" McDonalda, odpowiadającego za logo i architektoniczne projekty restauracji, zagrał Nick Offerman (serial "Parks and Recreation"), aktor i satyryk. - Myślę, że Kroc miał rację, mówiąc braciom, że w ich restauracjach nie będzie się płacić głównie za jedzenie, ale za uniwersalną amerykańskość firmy - przyznawał. W starszego brata, Maurice'a "Maca" McDonalda, wcielił się ceniony aktor charakterystyczny John Carroll Lynch (słynna rola Norma Gundersona w "Fargo" braci Coen). Tak mówił o swym bohaterze: - Bardzo różnił się od Dicka, ale doskonale się uzupełniali. Oprócz tego, że byli braćmi, byli też przyjaciółmi.

Ray Kroc (Keaton) to energiczny biznesman, który od lat walczy o swoje pięć minut sławy. Jednak każdy jego pomysł przeradza się w klęskę, a szanse na realizację marzeń maleją z dnia na dzień. Niespodziewanie otrzymuje zamówienie od nieznanej mu restauracji w Kalifornii. Poznaje braci McDonaldów, którzy wymyślili nowatorski system serwowania jedzenia w 30 sekund od złożenia zamówienia. Ray, zachwycony rewolucyjnym pomysłem, namawia braci do stworzenia sieci restauracji w całych Stanach Zjednoczonych. W miarę rozrastania się fastfoodowego imperium, Ray chce mieć coraz więcej władzy. Jak wiele poświęci, aby zbudować najbardziej rozpoznawalną markę na świecie i stać się jedną z największych osobowości XX wieku?