"McImperium": Geniusz? Wizjoner? Oszust?

Już 3 lutego w kinach pojawi się "McImperium", z Michaelem Keatonem ("Batman", "Spotlight", "Birdman") wcielającym się w Raya Kroca, który przeszedł do historii jako twórca potęgi sieci McDonald’s.

Michael Keaton w scenie z filmu "McImperium" /materiały dystrybutora

W jednym z wywiadów aktor tak mówił o swoim bohaterze: - Kroc jest fascynującą postacią. Był jednym z pierwszych ludzi, którzy przekształcili markę w pożądany produkt. (...) Z początku myślałem, że to będzie po prostu interesująca postać do odegrania. Ale ten facet naprawdę zmienił świat!

Choć to nie Ray Kroc wymyślił nowatorski sposób szybkiego podawania jedzenia, to on był tym, który doznał olśnienia: w każdej większej miejscowości na głównej ulicy znajdować się będą sąd, kościół i McDonald's! Wizja ta - jak wiemy - ziściła się nie tylko w Ameryce. Ale droga do realizacji planów biznesowej ekspansji na niespotykaną skalę nie była usłana różami.

Producentowi Donowi Handfieldowi ta historia przypominała opowieści o tworzeniu start-upów w Silicon Valley. - Mamy dwóch braci z wizją, człowieka, który wykorzystuje ich pomysły i chce wspiąć się na wyższy poziom. Rozdarcie, gorzkie rozstanie. A w centrum interes, który nie stroni od przemocy - mówił.

- Kroc jest uosobieniem formy kapitalizmu niezwykle agresywnej. Zrzuć go w dżungli, a wytnie tam drzewa co do jednego i wróci z walizką pełną kasy - śmiał się producent. Handfield wyobrażał sobie film "McImperium" jako rzecz o konfrontacji dwóch idealistów z przedsiębiorcą gotowym poświęcić dla sukcesu praktycznie wszystko. Dla niego ważne było tylko to, by zbudować biznesowe imperium.

Ray Kroc (Keaton) to energiczny biznesman, który od lat walczy o swoje pięć minut sławy. Jednak każdy jego pomysł przeradza się w klęskę, a szanse na realizację marzeń maleją z dnia na dzień. Niespodziewanie otrzymuje zamówienie od nieznanej mu restauracji w Kalifornii. Poznaje braci McDonaldów, którzy wymyślili nowatorski system serwowania jedzenia w 30 sekund od złożenia zamówienia. Ray, zachwycony rewolucyjnym pomysłem, namawia braci do stworzenia sieci restauracji w całych Stanach Zjednoczonych. W miarę rozrastania się fastfoodowego imperium, Ray chce mieć coraz więcej władzy. Jak wiele poświęci, aby zbudować najbardziej rozpoznawalną markę na świecie i stać się jedną z największych osobowości XX wieku?