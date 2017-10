"Matylda" Aleksieja Uczitiela na festiwalu Sputnik nad Polską

11. edycja Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską (2-12 listopada) zaprezentuje nie tylko tytuły arthousowe, ambitne kino w Konkursie Głównym, ale także najnowsze pozycje mainstreamowe, rosyjskie blockbustery w sekcji Kalejdoskop Nowego Kina.

Michalina Olszańska na planie "Matyldy" /http://www.sputnikfestiwal.pl /materiały prasowe

W ubiegłym roku w Kalejdoskopie królowały komedie, w tegorocznym bloku przeważają dramaty, które od zawsze były bardzo mocną stroną rosyjskiej kinematografii.



W programie pojawią się dwa kosmiczne tytuły - "Salut 7" Klima Szypienki, znanego widzom z filmów "Po prostu" (aktor) oraz "Kim jestem" (reżyser), a także historyczno-przygodowy obraz Dmitrija Kisieliowa "Czas pionierów".



Pierwszy tytuł powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń z 1985 roku. Pokazuje lot ekipy ratunkowej do znajdującej się na orbicie w trybie bezzałogowym stacji "Salut 7", który uważany jest za najbardziej skomplikowaną misję w historii kosmonautyki. Po projekcji filmu 3 listopada w kinie Elektronik odbędzie się spotkanie z aktorem Aleksandrem Samojlenką.



Drugi - "Czas pionierów" - to z kolei prawdziwa historia lotu statku kosmicznego "Woschod 2", podczas którego człowiek wykonał pierwszy spacer w otwartej przestrzeni kosmicznej. Przy pomocy najnowszych technologii ekipa filmu odtworzyła dramatyczne okoliczności bohaterskiego lotu i powrotu na Ziemię dwuosobowej załogi - Pawła Bielajewa i Aleksieja Leonowa, który wziął udział w realizacji filmu jako jeden z głównych konsultantów.



Najbardziej kontrowersyjnym tytułem ostatnich miesięcy okazał się być w Rosji dramat historyczny Aleksieja Uczitiela "Matylda" z udziałem polskiej aktorki Michaliny Olszańskiej. Film zaprezentujemy na uroczystym otwarciu festiwalu, a także na pokazie dla widzów w kinie Luna. Obraz Uczitiela opisuje fakty z życia następcy rosyjskiego tronu, carewicza Mikołaja, i przyszłej primabaleriny Teatru Maryjskiego, Matyldy Krzesińskiej. Miłość na przekór służbie państwu. Miłość, która przerodziła się w legendę. Film na długo przed premierą wzbudził ostrą krytykę Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Reklama

Wideo Matylda - zwiastun 2



W Kalejdoskopie zobaczymy również najnowszy dramat Pawła Łungina "Dama pikowa". Diwa operowa Sofia Mayer po wielu latach emigracji wraca do Rosji. Śpiewaczka ma zamiar wyreżyserować "Damę pikową" Czajkowskiego na scenie, na której kiedyś debiutowała. Spektakl niewątpliwie będzie wydarzeniem sezonu, a aktorzy biorący w nim udział zyskają wielką sławę.



Do programu Sputnika wraca również Aleksandr Kasatkin, którego "Córka", zrealizowana wraz z Natalią Nazarową, zdobyła Grand Prix 6. Sputnika. "Trzy dni do wiosny" pokazuje Leningrad zimą 1942 r., kiedy to w Instytucie Medycyny Eksperymentalnej dochodzi do katastrofy ekologicznej.



Próby nakręcenia dalszych losów bohaterów klasyki literatury rosyjskiej Lwa Tołstoja podjął się Karen Szachnazarow. "Anna Karenina. Historia Wrońskiego" pokaże widzom spotkanie Siergieja Karenina z hrabią Wrońskim, mężczyzną, który zrujnował życie jego rodziców.



Warszawska publiczność zobaczy także dramat Anny Matison "Po Tobie". "Co po sobie pozostawię" - to pytanie, które nurtuje głównego bohatera filmu, genialnego baletmistrza Tiemnikowa. Kontuzja, której nabawił się w latach 90., drastycznie przerwała jego karierę na scenie. Uraz kręgosłupa w niedługim czasie ma skazać bohatera na wózek inwalidzki - dla niego równoznaczny z końcem życia.



Kolejny film, którego scenariusz oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, zrealizował Nikołaj Chomeriki. Akcja "Lodołamacza" rozgrywa się w 1985 r. Załoga "Michaiła Gromowa" po zderzeniu z ogromną górą lodową zostaje uwięziona niedaleko wybrzeży Antarktydy. Po projekcji filmu 9 listopada w kinie Luna odbędzie się spotkanie z aktorem Siergiejem Puskepalisem.



"Załoga" w reżyserii Nikołaja Liebiediewa to opowieść o młodym i utalentowanym lotniku, Aleksieju Guszczinie. Żadne autorytety dla niego nie istnieją - woli postępować zgodnie ze swoim własnym kodeksem honorowym. Za niewykonanie absurdalnego rozkazu zostaje wyrzucony z wojska i tylko cudem dostaje szansę pracy w lotnictwie cywilnym. Swoją karierę lotnika musi więc zaczynać od początku.



Jedyną komedią w tegorocznym Kalejdoskopie będzie "O miłości. Tylko dla dorosłych", składająca się z pięciu oddzielnych nowel: Niginy Sajfułłajewej, Pawła Ruminowa, Natalii Mierkułowej i Aleksieja Czupowa, Reza Giginieszwili oraz Jewgienija Szeliakina. Jest to druga część prezentowanego w ubiegłym roku filmu "O miłości". Moskwa, lato 2016 roku. Nowy wykład, nowy prowadzący, zupełnie nowy temat: "Jak zachować miłość we współczesnym świecie" i pięć nowych historii o miłości.



W ramach Kalejdoskopu Nowego Kina organizatorzy zaproszą również widzów na pokaz specjalny almanachu "20:17" w reżyserii Arsienija Zanina, Michaiła Archipowa i Denisa Szabajewa. Jest to eksperymentalny projekt młodych reżyserów, poświęcony 100-leciu Rewolucji Październikowej. Film ma klasyczną strukturę almanachu i składa się z trzech części. Pierwsza to film montażowy Arsienija Zanina "Oczy Października". Część druga - "Paliwo" Michaiła Archipowa - jest wolną interpretacją Andrieja Platonowa, gdzie współczesne zdjęcia uzupełniane są kadrami z filmów Aleksandra Dowżenki. Cześć trzecia to film Denisa Szabajewa "Lenin_2017". Elementem spajającym wszystkie części jest debiutancki film animowany Jurija Norsztejna (zrobiony wspólnie z Arkadiem Tiurinem), poświęcony Rewolucji Październikowej.