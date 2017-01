Matthew McConaughey: Piwo i cheeseburger

Matthew McConaughey odchodzi od ról wymuskanych przystojniaków. Najpierw ekstremalnie się odchudził, by zagrać chorego na AIDS w "Witaj w klubie", a ostatnio wyraźnie przybrał na wadze do roli w przygodowym filmie "Gold" Stephena Gaghana.

Matthew McConaughey jako Kenny Wells w filmie "Gold" /materiały dystrybutora

Aktor w "Gold" wciela się w szalonego biznesmena, który wyrusza do Indonezji, by w sercu dżungli szukać złota. Choć mało kto wierzy w powodzenie misji, grany przez aktora Kenny Wells znajduje to, czego szukał i staje się milionerem. Nie może jednak spocząć na laurach, gdyż pojawia się wielu chętnych do podziału złotego tortu.

Bohater McConaughey'a nie grzeszy urodą - ma piwny brzuszek, łysinę i wystające zęby. Aktor "dołożył starań", żeby jego nadwaga nie była efektem charakteryzacji. "Jeśli miałem ochotę na cokolwiek do jedzenia czy picia, nie odmawiałem sobie, a po zastanowieniu się brałem podwójną porcję. Dla moich dzieci tatuś był najfajniejszy, kiedy grał Kenny'ego, bo pizza była nie tylko w piątki, ale też we wtorki i każdego innego dnia" - opowiadał w wywiadzie, jakiego udzielił "Playboyowi".

Jak McConaughey czuł się z tym obżarstwem? "Moje ciało czuło się świetnie. Dobrze spałem. Moje plecy i kolana były w lepszym stanie. Fizjologicznie wszystko było lepiej. Wiesz, jeśli jesteś na diecie przez cztery lata, stajesz się ospały. A kiedy za bardzo sobie dogadzasz, męczy cię jedynie poczucie winy. Dręczysz się, stając w poniedziałek przed lustrem i powtarzając sobie: 'Człowieku, musisz się za siebie wziąć'. A ja budziłem się w poniedziałek i mówiłem: 'Czas na kolejne piwo i cheeseburgera!' Naprawdę, cheeseburgerów nigdy nie miałem dość, dlatego fajnie jest tyć niż się odchudzać" - wspominał.

Co ciekawe, gdy nabrał kilogramów, rodzina zaczęła dostrzegać podobieństwo McConaughey'a do jego nieżyjącego ojca. Ten był bardzo postawnym mężczyzną.