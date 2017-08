Matt Reeves o nowym "Batmanie"

​Matt Reeves rozwiał wątpliwości dotyczące nowego, solowego filmu o Batmanie. Reżyser skomentował swoje poprzednie słowa, jakoby "The Batman" nie miał mieć nic wspólnego z DC Extended Universe.

Batman pozostanie Batmanem - zapowiada Matt Reeves /Matt Winkelmeyer /Getty Images

Autor "Wojny o planetę małp" (2017) jest nieustannie zaangażowany w superbohaterski projekt odkąd przejął stery nad produkcją w pierwszej połowie tego roku. Pierwotnie film miał wyreżyserować Ben Affleck, który wcielił się człowieka-nietoperza w obrazach "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" (2016) i "Liga Sprawiedliwości" (2017). Aktor przyznał jednak, że pisanie scenariusza, kręcenie filmu i granie w nim głównej postaci, to dla niego zbyt duży ciężar. Pozostając w projekcie, Affleck zrezygnował więc z reżyserii.

Wideo "Liga Sprawiedliwości" [trailer 3]

Reeves - jak podają media - odrzucił scenariusz przygotowany przez Afflecka, Chrisa Terrio i Geoffa Johnsa. Sam zaczął pisanie od zera. W jednym z ostatnich wywiadów stwierdził nawet, że nowy Batman będzie odseparowany od reszty uniwersum DC Comics. "Kiedy do mnie przyszli (szefowie Warner Bros. - przyp. red.) to od razu powiedzieli: 'Słuchaj, to ma być coś oddzielnego. To nie będzie należało do Extended Universe'" - powiedział Reeves.

Podobna opinia wstrząsnęła fanami. Zdanie można było interpretować na różne sposoby. Twitter reżysera został zalany pytaniami, co oznacza takie stwierdzenie i czy Affleck w ogóle zagra Batmana w przyszłym filmie. Reeves w odpowiedzi rozwiał wszelkie wątpliwości. "Żeby było jasne: Oczywiście, że Batman będzie częścią uniwersum DC. Batman będzie Batmanem" - podkreślił.

"W moim komentarzu mówiącym o DC Extended Universe chodziło mi o to, że nowy 'Batman' będzie opowieścią wyłącznie o Batmanie. Nie o jakichś innych postaciach z komiksów" - dodał. - "To znaczy, że nie będzie wypełniony przez występy innych superbohaterów, nie będzie służył innym historiom. Będzie to historia Batmana".

Scenariusz przygotowany przez Afflecka zakładał jako głównego antagonistę Deathstroke'a. Kandydatem do zagrania tej roli miał być ponoć Joe Manganiello. Reeves jak na razie nie podzielił się żadnymi szczegółami dotyczącymi jego pomysłu. Kamery na planie "Batmana" mają ruszyć na początku przyszłego roku.