​Mateusz Damięcki jak Robert Lewandowski

Zasmakował już sławy aktorskiej, teraz poczuł namiastkę popularności, którą cieszą się piłkarze. Mateusz Damięcki w swoim nowym filmie "Miłość jest wszystkim" kreuje asa futbolu pokroju Roberta Lewandowskiego.

​Mateusz Damięcki w scenie z filmu "Miłość jest wszystkim" /Ola Grochowska/Akson Studio /materiały dystrybutora

Olaf Lubaszenko, Agnieszka Grochowska, Jan Englert, Eryk Lubos, Joanna Kulig, Maciej Musiał, Leszek Lichota, no i Mateusz Damięcki tworzą gwiazdozbiór nowej komedii świątecznej "Miłość jest wszystkim", której premiera przewidziana jest na listopad 2018 roku. 30 stycznia padł ostatni klaps na planie tej produkcji.



Przypłynięcie do Gdańska niezwykłego świętego Mikołaja uruchomi lawinę wyjątkowych zdarzeń, które dotkną m.in. Zbyszka Grunwalda. "Zbyszek to fantastyczny piłkarz, który jest rozpoznawalny nie tylko w Polsce i w Gdańsku, skąd pochodzi, ale również na świecie. Zarabia wielkie pieniądze i ma na swoim koncie dużo strzelonych bramek. To ktoś w stylu Roberta Lewandowskiego czy Grzegorza Krychowiaka" - mówi PAP Life Damięcki. Co charakterystyczne, pierwszego dnia zdjęciowego aktor miał na sobie płaszcz z futrem w stylu Grzegorza Krychowiaka.

Wydaje się, że Zbyszek jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ale tak nie jest - wciąż szuka miłości.

Konsultantem Damięckiego był Dariusz Dziekanowski, niegdysiejsza gwiazda Legii, Celticu i reprezentacji Polski. Przed rozpoczęciem zdjęć aktor miał dłuższy rozbrat z piłką nożną. "Bodajże siedem lat temu, biorąc udział w meczu charytatywnym, zerwałem więzadło krzyżowe przednie" - zdradza Damięcki. Pozostało mu oglądnie meczów przed telewizorem.