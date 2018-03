Marieta Żukowska: Jestem taką trochę modową łobuziarą

Marieta Żukowska podkreśla, że nie boi się eksperymentować z modą i nigdy nie wie, do jakich ubrań w danym sezonie się przekona. Inspiracji szuka wszędzie - w pracowniach polskich projektantów, na targach mody i w przypadkowych kobietach spotkanych na ulicy.

Marieta Żukowska na gali "Doskonałość mody" miesięcznika "Twój Styl" (luty 2018) AKPA

Aktorka chętnie miesza nonszalancję z elegancją, często wybiera ekstrawaganckie ubrania, które w zestawieniu z czymś prostym, na przykład białą koszulą, tworzą zupełnie nieoczywisty zestaw.

Marieta Żukowska ma niesamowitą klasę i wyczucie stylu. Dlatego oprócz dorobku artystycznego na uwagę zasługują jej stylizacje - wyraziste, a jednocześnie pełne kobiecego wdzięku.

- Jeśli chodzi o modę, to absolutnie ufam swojej intuicji, jestem taką trochę modową łobuziarą - nawet jeśli czegoś z czymś nie wypada nosić, to często robię na przekór, dla zabawy i dla samej siebie - mówi agencji Newseria Marieta Żukowska, aktorka.

Aktorka tłumaczy, że stawia na oryginalność, indywidualny styl i jakość. Zwraca uwagę przede wszystkim na to, żeby ubrania dawały jej 100 proc. satysfakcji. W jej szafie są zarówno te pochodzące z pracowni znanych polskich projektantów, jak i zakupione w sieciówkach.

- Moda to komunikacja, to zabawa, to luz. Bez mody nie jest nam tak przyjemnie. Ona pozwala nam dobrze się poczuć - mówi Marieta Żukowska.

Żukowska ma w swojej szafie kaszmirowe swetry, doskonałej jakości szale i wełniane płaszcze, które nosi na dwa sposoby: albo elegancko - z czarnymi botkami i sukienką, albo bardziej awangardowo - z białymi poszarpanymi dżinsami. Jak podkreśla, lubi taki trochę męski styl, na przykład marynarki dwurzędowe z lat 40. czy za duże spodnie. Jej zdaniem kobieta wygląda w nich tajemniczo i seksownie. Żukowska przyznaje, że ilekroć tylko czas jej na to pozwala, chętnie wybiera się na targi mody, gdzie można znaleźć wiele inspiracji i pomysłów na kolejne sezony.

Marieta Żukowska: Silna płeć 1 8 Ci, którzy ją dobrze znają, mówią: "Kobieta piękna i bardzo emocjonalna". Marieta Żukowska też przyznaje, że jej życiem rządzą emocje. Nie jest jej łatwo złapać dystans do otaczającego ją świata i bywa wręcz nadwrażliwa. Pamiętamy ją z ról w takich filmach, jak "Nieruchomy poruszyciel" czy "Nigdy nie mów nigdy", często możemy ją również oglądać w serialach, na przykład "Barwy szczęścia", "Uwikłani", "Na dobre i na złe", "M jak miłość". W sobotę, 1 lipca, aktorka obchodzi 35. urodziny. Autor zdjęcia: Tomasz Wierzejski Źródło: Fotonova 8

- Oczywiście inspirują mnie też inne kobiety, przyglądam się im, na przykład siedząc i pijąc kawę. Uważam, że Polki są coraz lepiej ubrane i nie mamy się czego wstydzić - mówi Marieta Żukowska.

Marieta Żukowska jest również jurorką konkursu dla młodych projektantów Fashion Designer Awards, który organizowany jest od 2008 roku. Jego inicjatorką i pomysłodawczynią jest Joanna Sokołowska-Pronobis. Tematem tegorocznej edycji jest "Tribute to Nature", a organizatorzy liczą też na projekty związane ze zrównoważoną modą. Dla laureatów jak zwykle przewidziano fantastyczne nagrody, w tym staże w atelier w Polsce i za granicą oraz po raz pierwszy - kurs na uczelni w Chinach.