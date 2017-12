"Mamma Mia! Here We Go Again" w kinach latem 2018

Zakończyły się zdjęcia do kontynuacji musicalowego hitu "Mamma Mia!". Film trafi na ekrany kin 27 lipca 2018.

Dziesięć lat po wielkim sukcesie komedii "Mamma Mia!" twórcy filmu ponownie zapraszają na magiczną grecką wyspę Kalokairi, by raz jeszcze spotkać się z ukochanymi postaciami i muzyką zespołu ABBA w zupełnie nowym filmie.

Na ekranie zobaczymy znanych z oryginalnej produkcji m.in. Meryl Streep, Pierce’a Brosnana, Colina Firtha, Stellana Skarsgårda, Julie Walters, Dominica Coopera i Amandę Seyfried.



Do oryginalnej obsady dołączyli nowi aktorzy i nowe postacie.

W rolę młodej Donny wcieli się Lily James ("Czas mroku"). Młodą Rosie oraz młodą Tanyę zagrają Alexa Davis oraz Jessica Keenan Wynn. W postać młodego Sama wcieli się Jeremy Irvine, Josh Dylan zagra natomiast młodego Billa, a Hugh Skinner - młodego Harry’ego.

W "Mamma Mia! Here We Go Again" pojawią się także na ekranie Andy Garcia i Cher. Na razie nie wiemy, w kogo wcieli się piosenkarka. Sama jednak wyznała: "Postać, w którą się wcielam wygląda nieprawdopodobnie! Nigdy wcześniej nie robiłam czegoś takiego. To pistolet!".