"Magiczna zima Muminków" w największej liczbie kin w Skandynawii

Oparty na popularnych książkach Tove Jansson pełnometrażowy animowany film "Magiczna zima Muminków", który w grudniu zawita do polskich kin, będzie miał szeroką dystrybucję w krajach skandynawskich.

Kadr z animacji "Magiczna zima Muminków" /materiały prasowe

"Magiczna zima Muminków" - wyjątkowy i rodzinny film wzbudził ogromne zainteresowanie w całej Skandynawii, gdzie trafi do kin w okolicy 1 grudnia. Na ten moment będzie pokazywany w blisko 500 kinach, a liczba ta stale rośnie. "Magiczna zima Muminków" jest drugą, cieszącą się tak dużym zainteresowaniem premierą fińskiego filmu w Skandynawii. Animacja trafi do kin również w m.in.: Japonii i Francji .



"Dla fińskiego filmu tak wielkie zainteresowanie w Skandynawii jest czymś wyjątkowym. Nie prowadzimy statystyk dotyczących liczby kin pokazujących fińskie filmy w Skandynawii, ale jest to jedna z najszerszych, jak nie najszersza, dystrybucja fińskiego filmu w krajach Skandynawii"- mówi Reetta Hautamäki z Fińskiej Fundacji Filmowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Magiczna zima Muminków" [trailer] materiały dystrybutora

Reklama

"Magiczna zima Muminków" ubiega się o nominację do Oscarów i Złotych Globów w kategorii najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego.



W Finlandii i Szwecji film będzie pokazywany w języku fińskim i szwedzkim oraz w języku lapońskim. To pierwszy pełnometrażowy film w historii, wprowadzony do dystrybucji w języku lapońskim na tak szeroką skalę. W Norwegii do dystrybucji zostanie wprowadzona norweska wersja językowa, a także wersja lapońska (z norweskimi napisami), zaś w Danii film będzie można obejrzeć po duńsku. Dodatkowo, do dystrybucji w Finlandii trafi wersja filmu z audio deskrypcją przystosowana do potrzeb osób z problemami z wzrokiem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Magiczna zima Muminków": Lodowa pani [fragment] materiały dystrybutora

Scenariusz, oparty na książkach Tove Jansson, napisali Małgorzata Więckowicz-Żyła, Piotr Szczepanowicz i Ira Carpelan. Reżyserami filmu są Jakub Wroński i Ira Carpelan. "Magiczna zima Muminków" jest filmem wykorzystującym oryginalną animację z przełomu lat 70. i 80. Film pozostaje wierny magii stworzonej przez Tove Janson, a dzięki starannym procesom rekonstrukcji cyfrowej i korekcji barwnej wykorzystanym dla uzyskania obrazu w rozdzielczości 4K jest atrakcyjny dla współczesnego widza. Na równi z obrazem, ze szczególną dbałością potraktowano także muzykę i efekty dźwiękowe. W angielskiej wersji językowej usłyszymy utalentowanych, popularnych aktorów takich jak: Stellan Skarsgĺrd (Tata Muminka), Bill Skarsgĺrd (Muminek) i Alicia Vikander (Mała Mi, Piesek Ynk). Magiczną atmosferę tworzą piosenki tytułowe, a także muzyka - skomponowane specjalnie dla filmu i wykonane przez City of Prague Philharmonic Orchestra.