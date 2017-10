W horrorze „Slumber” (w kinach od 10 listopada) w rolę specjalistki od zaburzeń sennych wciela się popularna aktorka kina sensacyjnego Maggie Q.

Maggie Q w horrorze "Slumber" /Nick Wall /materiały dystrybutora

Maggie Denise Quigley urodziła się i wychowała na Hawajach. Ojciec jest Amerykaninem o polsko-irlandzkich korzeniach, a matka Wietnamką. Maggie marzyła, by zostać weterynarzem, jednak jej kariera potoczyła się inaczej. Do tej pory jest wielką miłośniczką zwierząt i mocno angażuje się w akcje mające na celu ich ochronę.



W wieku 18 lat Maggie opuściła Hawaje i wyjechała do Azji, gdzie rozpoczęła karierę modelki. Jej sylwetka gościła na okładkach ponad stu pism - azjatyckich wydań m.in. "Time’a", "Harper’s Bazaar", "Cosmopolitan", "Madame Figaro", "Marie Claire" i "Elle".

Reklama

Sława modelki sprawiła, że zwrócił na nią uwagę sam Jackie Chan, mistrz wschodnich sztuk walki i gwiazda kina. Pod okiem jego i jego kaskaderów trenowała przez lata teakwondo, wu shu i Wing Chun.



Jej debiutem na dużym ekranie był niskobudżetowy horror "Model From Hell" z 2000 roku, w którym zagrała rolę tytułową. Zaraz potem wcieliła się w rolę agentki FBI w "Gen-Y Cops", w filmie akcji wyprodukowanym przez Jackie Chana, który okazał się przebojem w Azji. Rok później wzięła udział w projekcie "Manhattan Midnight". Pojawiała się też w epizodach w kolejnych filmach Chana: "Godzinach szczytu 2" i "W 80 dni dookoła świata".



W 2005 roku Maggie spróbowała swoich sił w kinie europejskim. W 2006 roku trafiła do Hollywood, występując u Toma Cruise’a w trzeciej części "Mission: Impossible". Rok później zagrała w hicie "Szklana pułapka 4.0" z Brucem Willisem. Jej kolejny kasowy sukces to trylogia filmów z cyklu "Niezgodna".



Aktorka występuje również w popularnych serialach, między innymi: "Nikita", "Stalker", "Liga Młodych" czy "Designated Survivor", w którym gra u boku Kiefera Sutherlanda.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Slumber" [trailer] materiały dystrybutora