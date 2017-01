Magdalena Lamparska żoną gangstera

W czarnej komedii "Bez paniki, z odrobiną histerii" Magdalena Lamparska zagrała m.in. obok Stephena Baldwina i Tomasza Karolaka. Telewizyjna premiera filmu Tomasza Szafrańskiego odbędzie się w najbliższą niedzielę w HBO.

Magdalena Lamparska (L) z innymi gwiazdami filmu "Bez paniki, z odrobiną histerii"

Nieśmiały księgowy Toby (Alexander Chance) próbuje sobie dorobić wcielając się w rolę płatnego zabójcy. Niestety zlecenie, które przyjmuje od Chestera (Stephen Baldwin), wywołuje lawinę kłopotów. Toby staje się celem nowojorskich gangsterów, policji oraz pięknej żony swojej ofiary.

- To produkcja międzynarodowa. Zdjęcia odbywały się w Polsce. Jednak większość aktorów jest z zagranicy. Największa gwiazda tego filmu to Stephen Baldwin - mówi Magdalena Lamparska, odtwórczyni jednej z główny ról. Wymieniony artysta jest najmłodszym członkiem aktorskiego klanu Baldwinów.

- Gram bardzo zwariowaną, ekstrawertyczną Kamilę, żonę polskiego gangstera (Tomasza Karolaka), który niefortunnie ginie - wyjaśnia Lamparska. - Ta rola była niesamowitym wyzwaniem aktorskim, dlatego że w jakiś sposób był to film kostiumowy, nawiązujący do kina noir (nurt w kinie amerykańskim, wywodzący się z kina gangsterskiego, popularny w latach 40. i 50.). Również dla wszystkich polskich aktorów była to niezwykła okazja do grania w języku angielskim.



Zdjęcia do filmu realizowano wiosną 2015 roku. Rolę Nowego Jorku odegrały przedmieścia Konstancina. Ekipa, pod kierownictwem reżysera Tomasza Szafrańskiego, kręciła wyłącznie nocą.

"Bez paniki, z odrobiną histerii" będzie mieć premierę w najbliższą niedzielę w HBO o godz. 20.10.

Obecnie Lamparska pracuje na planie nowego serialu "Niania w wielkim mieście", który wiosną pojawi się w Polsacie. Przed nią premiera w lutym w komedii romantycznej "Porady na zdrady". W każdym z obrazów gra główną rolę.