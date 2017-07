Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk zostaną rodzicami?

Magdalena Boczarska (Sztuka kochania") i Mateusz Banasiuk ("Płynące wieżowce") już ponad 3 lata tworzą udany związek i nie kryją, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Ostatnio jeden z portali ogłosił, że aktorska para wkrótce powita na świecie swe pierwsze dziecko. Jaka jest prawda?

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk na premierze filmu "Sztuka kochania", styczeń 2017 /AKPA

Magdalena Boczarska wyznała kiedyś w wywiadzie, że szanse na to, by poznała smak macierzyństwa, z dnia na dzień są coraz mniejsze. W programie Magdy Mołek "W roli głównej" powiedziała wręcz, że uważa, iż nie każda kobieta musi mieć dziecko.



"Nie zrobię sobie dziecka tylko dlatego, że mi tyka zegar biologiczny" - stwierdziła i dodała, że nie oznacza to wcale, że nie myśli o macierzyństwie.

Jednak nie tak dawno portale plotkarskie i tabloidy podały, że aktorka jest w ciąży i jeszcze w tym roku po raz pierwszy zostanie mamą. Ani Magdalena Boczarska, ani jej ukochany nie potwierdzili jednak, czy w ich życiu zajdą wkrótce rewolucyjne zmiany.

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk zakochali się w sobie ponad 3 lata temu, ale długo ukrywali przed mediami fakt, że są parą. Po raz pierwszy oficjalnie pokazali się razem 10 maja 2014 roku na gali finałowej Festiwalu Off Plus Camera 2014 w Krakowie, podczas której aktor odebrał nagrodę za kreację w filmie "Płynące wieżowce".

W pierwszą rocznicę swego związku zaręczyli się. Choć ich miłości początkowo niewiele osób dawało szanse, udowodnili, że uczucie, jakie ich połączyło, jest poważne. Oboje mają za sobą nieudane związki. Magdalena Boczarska przez pewien czas spotykała się z Tomaszem Karolakiem, Mateusz Banasiuk był związany z Oriną Krajewską.