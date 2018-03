Madonna nakręci film o tancerce ze Sierra Leone

Amerykańska piosenkarka Madonna zamierza nakręcić film fabularny inspirowany historią Michaeli Deprince, sieroty wojennej ze Sierra Leone, która została znaną tancerką baletową. Informację tę ogłosiło we wtorek studio MGM, które wyprodukuje film.

Madonna przygotowuje się do realizacji trzeciego filmu fabularnego /Sean Gallup /Getty Images

Film zatytułowany "Taking Flight", nakręcony według autobiograficznej książki wydanej w 2014 roku, będzie trzecim filmem fabularnym Madonny po obrazach "Mądrość i seks" (2008) i "W.E." (2011).

Osierocona, opuszczona przez wuja, dotknięta bielactwem, chorobą powodującą odbarwienie skóry, Michaela Deprince wychowywała się w sierocińcu w Sierra Leone. Gdy sierociniec zbombardowano, dziewczynka znalazła się w obozie dla uchodźców. W wieku czterech lat została zaadoptowana przez amerykańską parę. Została profesjonalną tancerką, trafiając do Joburg Ballet, grupy baletowej w Johannesburgu (RPA), zanim dołączyła do holenderskiego baletu narodowego, gdzie jest obecnie pierwszą tancerką, informuje AFP.

"Historia Michaeli powiedziała mi wiele zarówno jako o artystce, jak i o aktywistce, która rozumie, czym są przeciwności" - powiedziała Madonna, cytowana w oświadczeniu wydanym we wtorek, 13 marca.

"Mamy niepowtarzalną okazję, aby zwrócić uwagę na Sierra Leone i pozwolić Michaeli być głosem wszystkich sierot, z którymi dorastała" - stwierdziła 59-letnia piosenkarka i dodała: "Jestem zaszczycona, mogąc ożywić jej historię".

Zdjęcie Michaela Deprince była już bohaterką filmu dokumentalnego "Konkurs tańca" Bess Kargman / Ian Gavan

Michaela była już bohaterką filmu dokumentalnego "Konkurs tańca" Bess Kargman z 2012 roku.

Adaptacji książki "Taking Flight" dokonała Camilla Blackett, scenarzystka, która pracowała przy kilku serialach telewizyjnych, w tym "Welcome to the Huang". Madonna wyreżyserowała do tej pory jeden dokument "I Am Because We Are" - o sierotach z Malawi, skąd adoptowała czworo dzieci.

Swój trzynasty album "Rebel Heart" Madonna wydała w 2015 roku. Do tej pory artystka sprzedała ponad 300 milionów płyt na całym świecie.