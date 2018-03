Maciej Stuhr jako... dumna gęś

"Kaczki z gęsiej paczki" to animowana komedia producentów hitu "Shrek" o zwariowanej gęsi zmuszonej wyruszyć w pełną niespodzianek podróż wraz z dwoma niesfornymi kaczątkami.

Benio będzie mówił głosem Macieja Stuhra /materiały dystrybutora

Reżyserią zajął się Christopher Jenkins, czyli scenarzysta hitu "Na fali", który swoje ogromne doświadczenie zdobywał pracując przy największych tytułach wytwórni Walta Disneya ("Mała syrenka", "Piękna i bestia", "Aladyn", "Król Lew", "Pocahontas").



W rolach głównych w polskiej wersji językowej wystąpili: Maciej Stuhr ("Coco", "Smerfy") i Julia Kamińska ("Zwierzogród", "Balerina", Jak wytresować smoka"). "Kaczki z gęsiej paczki", to już druga animacja od czasu hitu "Zaplątani", w której usłyszymy ten aktorski duet. Jak przygoda - to na pełną rozpiętość skrzydeł, a jak śmiech - to na cały dziób!



Reklama

Benek jest dumną gęsią, beztroskim kawalerem i pozwalającym sobie na wszystko lekkoduchem. Zdecydowanie woli podniebne akrobacje i kaskaderskie popisy od ćwiczeń przed czekającą go migracją do ciepłych krajów. Podczas jednego z popisowych przelotów Benka coś idzie nie tak i gąsior wpada prosto w stado kaczątek.



W wyniku wypadku dwa pisklaki zostają oddzielone od reszty swoich braci i sióstr a główny bohater ulega kontuzji, która nie pozwala mu na wzbicie się w powietrze. Zamiast dalej latać - zmuszeni będą człapać. Benek musi teraz zadbać o maluchy i wspólnie z nimi wyrusza w podróż życia - przez malownicze góry, wspaniałe jeziora, bambusowe lasy i jaskinie pełne tajemnic. Dzięki tej przygodzie, Benek przekona się o sile bezwarunkowej miłości i stanie się dla kaczątek najlepszym ojcem na całym ptasim świecie.