Macaulay Culkin zmienił się nie do poznania

Fotoreporterzy sfotografowali ostatnio długo niewidzianego Macaulaya Culkina. Po wielu latach problemów z używkami aktor wyraźnie odżył!

Macaulay Culkin - ulubiony aktor Polaków w okresie bożonarodzeniowym AFP

Macaulay Culkin urodził się 26 sierpnia 1980 w Nowym Jorku. Swoją aktorską karierę rozpoczął jako ośmiolatek w filmie "Pogrzeb Wikinga". Prawdziwym przełomem w jego życiu i karierze okazała się rola w komedii "Kevin sam w domu". Otrzymał za nią kilka nagród oraz nominację do Złotego Globu.



Dwa lata później została nakręcona równie kasowa kontynuacja hitu - "Kevin sam w Nowym Jorku". Sukcesy tych produkcji przyczyniły się nie tylko do międzynarodowej popularności aktora, ale też do wzrostu jego gaży. O ile za występ w pierwszej części "Kevina samego w domu" otrzymał sto tysięcy dolarów, o tyle za drugą część skasował już cztery i pół miliona. Uczyniło go to najlepiej zarabiającym nastoletnim aktorem...

Potem było już tylko gorzej... "Cudowne" dziecko nie stało się dorosłą gwiazdą. W 1995 roku Culkin postanowił wycofać się z aktorstwa. Wpływ na to miało rozstanie jego rodziców, którzy rozpoczęli sądową batalię o opiekę nad dzieckiem i... jego majątkiem oraz "wypalenie zawodowe". Inna wersja mówiła z kolei o nadużywaniu przez gwiazdora narkotyków. Do dzisiaj utrzymuje się przeświadczenie, że pomimo terapii odwykowych, Culkin nie zrezygnował z nałogowego spożywania leków...

Narkotyki mocno wyniszczyły ciało Culkina, co było widać gołym okiem. Jeszcze rok temu był dość mocno wychudzony i zaniedbany. Kiedy jednak paparazzi sfotografowali ostatnio aktora w jednym ze sklepów, wielu fanów jego dziecięcych ról przecierało oczy ze zdziwienia.



Macaulay Culkin jest w lepszej formie niż kiedykolwiek wcześniej. Aktor wyraźnie się zmienił - przybrał nieco na wadze i zadbał o siebie. Na najnowszych zdjęciach 37-letni gwiazdor prezentuje się znakomicie.