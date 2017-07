Macademian Girl w programie "#Supermodelka Plus Size"

Tamara Gonzalez Perea, bardziej znana pod pseudonimem Macademian Girl, autorka jednego z najpopularniejszych blogów modowych w Polsce, będzie jednym z ekspertów w programie "#Supermodelka Plus Size".

Zdecydowałam się na udział w tym projekcie, bo jestem za różnorodnością, nie tylko w modzie - tłumaczy Macademian Girl /Mirek Kaźmierczak /Polsat

Jest stałą bywalczynią pokazów mody więc doskonale zna najnowsze trendy. Jej szafa pęka w szwach od niezliczonej ilości kolorowych ubrań i butów. Sama kiedyś powiedziała że: "Nawet Carrie Bradshaw, wchodząc do mojej garderoby, prawdopodobnie poczułaby się zazdrosna". Jej znakiem rozpoznawczym jest kolor, a raczej feeria barw, którą wykorzystuje w swoich oryginalnych stylizacjach. Setki tysięcy fanów podziwia ją za nieszablonowe podejście do mody. Dla wielu osób Macademian Girl jest inspiracją. Dlatego w programie "#Supermodelka Plus Size" będzie wspierała dziewczyny swoją wiedzą i doświadczeniem.



- Zdecydowałam się na udział w tym projekcie, bo jestem za różnorodnością, nie tylko w modzie. Tolerancja to cecha, która wyróżnia ludzi optymistycznych, otwartych na świat. Takie podejście rodzi empatię, a tej w dzisiejszych czasach bardzo brakuje. W tym programie pokazujemy, że poczucie atrakcyjności czy zasady dobrego wyglądu oraz stylu są niezależne od rozmiaru - wyjaśnia Macademian Girl.

- Uczestniczki programu często są nieśmiałe. Mimo że same się zgłosiły, to nadal są niepewne swoich zalet. Ja patrzę na nie obiektywnie i widzę coś zupełnie innego - ich ogromny potencjał. Mówię: "Pamiętaj, że jesteś piękna, że musisz się uśmiechać, jeśli chcesz przekonać ludzi do siebie. Ważna jest energia, podejście do wyzwań. Plecy proste, pierś do przodu, idź śmiało, kto jak nie ty!". Czasem właśnie tego potrzebują żeby rozwinąć skrzydła. Poczuć, że nie są w tym same. Wspieram je, by znalazły w sobie odwagę i znalazły siłę, by zmierzyć się z pokazaniem swojego ciała. Staram się sprawić, by doceniły swoje atuty i dzięki temu pewniej prezentowały się przed jury - opowiada Gonzalez Perea.

To nie będzie dla niej łatwe zadanie. Blogerka wyjaśnia dlaczego. - To są dziewczyny, które na co dzień raczej nie słyszą mnóstwa komplementów i które mają dużo kompleksów. Ale właśnie o to chodzi w tym programie, żeby pokazać, że styl, klasa, piękno i wdzięk nie mają rozmiaru. Nie ma jednego kanonu piękna, kobiety są niesamowicie różnorodne i to jest w nas wspaniałe! Modelki plus size mają teraz swój czas - święcą na świecie triumfy i chodzą po wybiegach największych domów mody, biorą udział w prestiżowych kampaniach. Chcemy pokazać dziewczynom, że nie muszą nosić rozmiaru XS, żeby się dobrze czuć ze sobą. Owszem muszą o siebie dbać, prawidłowo się odżywiać i ćwiczyć, żeby być zdrowe, ale przede wszystkim muszą się zaakceptować i zrozumieć, jak podkreślić swoje zalety.



Czy uczestniczki programu "#Supermodelka Plus Size" nabiorą pewności siebie dzięki wsparciu Macademian Girl? Odpowiedź na to pytanie poznamy już we wrześniu w Polsacie.