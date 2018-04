M.I.A. przyjedzie do Polski

Z okazji polskiej premiery filmu "MATANGI / MAYA / M.I.A." w reżyserii Steve’a Loveridge’a do Warszawy przyjedzie bohaterka dokumentu - piosenkarka M.I.A.

Na festiwalu Millennium Docs Against Gravity odbędą się aż dwa spotkania widowni z artystką - w piątek, 11 maja, w Kinie Luna i w sobotę, 12 maja, w Kinotece.

M.I.A., wokalistka, kompozytorka, producentka, ma na swoim koncie nominację do Oscara za utwór "Paper Planes" wykorzystany w filmie "Slumdog. Milioner z ulicy" Danny'ego Boyle'a, pięć świetnie przyjętych płyt, niezliczone okładki magazynów i trasy koncertowe. Teraz polska publiczność będzie mogła jeszcze lepiej poznać tę artystę - dzięki filmowi opowiadającemu jej historię, i spotkać się z artystką.

Film "MATANGI / MAYA / M.I.A." w reżyserii Steve’a Loveridge’a, oparty na nigdy wcześniej niepokazywanych materiałach archiwalnych autorstwa M.I.A., jest intymnym portretem tej nietuzinkowej artystki, pokazującym, w jaki sposób wykorzystuje ona muzykę pop jako narzędzie polityczne i dlaczego tak bardzo zależy jej na byciu outsiderką zbuntowaną wobec ograniczeń, niesprawiedliwości systemu, hipokryzji i zakłamania politycznego.

M.I.A. łączy w swojej twórczości wiele różnych gatunków, w tym hip-hop, ragga, dancehall i electro. Film pokazuje w jaki sposób M.I.A wykorzystuje muzykę jako narzędzie polityczne i dlaczego tak bardzo zależy jej na byciu outsiderką zbuntowaną wobec ograniczeń, niesprawiedliwości systemu, hipokryzji i zakłamania politycznego.

W piątek 11 maja odbędzie się polska premiera filmu "MATANGI / MAYA / M.I.A.", która odbędzie się w Kinie Luna o godz. 19. Po premierze spotkanie z artystką. Kolejna szansa na spotkanie z M.I.A. następnego dnia - po projekcji filmu w warszawskiej Kinotece, która rozpocznie się o godz. 20.30.

W programie 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity także inne buntowniczki świata popkultury - o których filmy są prezentowane w sekcji Muza i Wena.

Film "Westwood: punkówa, ikona, aktywistka" ("Westwood: Punk, Icon, Activist") Lorny Tucker przybliża fascynującą postać damy Vivienne Westwood, angielskiej projektantki mody, która od 40 lat na nowo definiuje brytyjską modę i jest odpowiedzialna za stworzenie wielu głośnych stylizacji naszych czasów.

Westwood: Punk, Icon, Activist - Official Trailer

Westwood: Punk, Icon, Activist - Official Trailer

Sophie Fiennes w "Grace Jones" ("Grace Jones: Bloodlight and Bami") przedstawia portret tytułowej ikony popkultury lat 70. i 80., piosenkarki, aktorki, modelki, symbolu oryginalnego stylu, wyrafinowanego smaku oraz Nowego Jorku.

Wideo