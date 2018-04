Lynda Carter z gwiazdą w hollywoodzkiej Alei Sław

Lynda Carter, odtwórczyni postaci Wonder Woman w telewizyjnym serialu lat 70. XX wieku, została uhonorowana gwiazdą w hollywoodzkiej Alei Sław.

Lynda Carter AFP

66-letniej aktorce i piosenkarce towarzyszyła podczas uroczystej ceremonii reżyserka ubiegłorocznego filmu "Wonder Woman", Patty Jenkins.



Reklama

"Wydaje się to niemożliwe, ale jestem już w tej branży od ponad 50 lat" - powiedziała Carter. "Tego dnia nigdy [jednak] nie zapomnę" - dodała aktorka.

Carter wcielała się w postać Wonder Woman w latach 70. ubiegłego wieku; reżyserka kinowej wersji przygód superbohaterki, Patty Jenkins, pamięta, że śledziła telewizyjną produkcję.



"Jej Wonder Woman sprawiła, że uwierzyłam w to, że mogę osiągnąć, co tylko zechcę. Co więcej - nie wstydziłam się już tego"- przyznała Jenkins.



Według niepotwierdzonych informacji Carter miałaby pojawić się w drugoplanowej roli w sequelu "Wonder Woman". Przypomnijmy, że w postać wojowniczej superbohaterki wciela się obecnie Gal Gadot.