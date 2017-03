Ludwiki dla Globisza, Segdy i Kochan

Krzysztof Globisz, Dorota Segda i Małgorzata Kochan znaleźli się wśród najlepszych krakowskich aktorów 2016 r. i otrzymali w poniedziałek, 27 marca, statuetki Ludwików. W Międzynarodowym Dniu Teatru w Teatrze im. J. Słowackiego wręczono też Złote Maski - odebrali je m.in. Radosław Krzyżowski i Małgorzata Piskorz.

Wszystkich ucieszyła przede wszystkim nagroda dla Krzysztofa Globisza /Marek Ulatowski /MWMedia

Nagrody teatralne przyznano w Krakowie po 14 latach przerwy, podczas Rautu Aktorów - przywróconej do życia imprezy miejscowych artystów scenicznych. "Raut jest okazją, by wspólnie spotkać się w Międzynarodowy Dzień Teatru. Raut ma jednoczyć środowisko artystyczne" - zwrócił uwagę przewodniczący kapituły nagrody Ludwiki, teatrolog i literaturoznawca, prof. Jacek Popiel.

Laureatów Ludwików wybrało jury złożone z ok. 70 znawców teatru oraz z laureatów ogólnopolskich nagród teatralnych z ostatnich lat. Zdobywców Złotych Masek wyłoniła publiczność drogą głosowania internetowego, zorganizowanego przez redakcję "Dziennika Polskiego".

Ludwika Honorowego - za całokształt twórczości - otrzymał Marian Cebulski.

W pozostały kategoriach statuetki otrzymali: Krzysztof Globisz - najlepsza rola męska ("Wieloryb The Globe"), Dorota Segda ("Triumf woli") i Małgorzata Kochan ("Sekretne życie Friedmanów") - ex aequo najlepsze role kobiece, Roman Gancarczyk ("Kosmos") i Łukasz Szczepanowski ("Do dna") - ex aequo najlepsze partnerskie role męskie, Dominika Bednarczyk ("Dzieje upadków") - najlepsza partnerska rola kobieca.

Ludwika za najlepszą reżyserię kapituła przyznała Ewie Kaim za "Do dna". Za najlepszą scenografię została nagrodzona Barbara Hanicka ("Podopieczni"), a za najlepszą muzykę - Antonis Skolias i Zuzanna Skolias ("Wieloryb The Globe"). Najlepszym przedstawieniem minionego roku ogłoszono "Do dna", zrealizowane przez młodych twórców z krakowskiej PWST.

Jury ogłosiło także laureata Nagrody im. Wojciecha Szawula (nieżyjący już aktor, jeden z inicjatorów Rautu) za najlepszą rolę komediową - otrzymał ją Tadeusz Huk, który zagrał dr. Geralda Drimmonda w "Dziewczynie z plakatu".

W plebiscycie Złote Maski najpopularniejszym aktorem (prawie 2 tys. głosów) został Radosław Krzyżowski z zespołu Starego Teatru w Krakowie. Spośród aktorek największą sympatią widzów cieszyła się Małgorzata Piskorz z Teatru Bagatela (prawie 1,5 tys. głosów).

Złotą Maskę w kategorii najpopularniejszy spektakl publiczność przyznała "Legalnej blondynce" w reż. J. Józefowicza z Teatru Variete, natomiast najpopularniejszym spektaklem dziecięcym ogłoszono "Syna smoka" w reż. Tadeusza Łomnickiego (1231 głosów), granego w Teatrze Ludowym. "Syn smoka" wyprzedził o 12 głosów "Anię z Zielonego Wzgórza", hit Teatru Groteska, w reż. Adolfa Weltschka.

Poniedziałkowa gala była w sumie XI edycją Rautu Aktorów w Krakowie. Wydarzenie, przez 14 lat, od 1996 r., organizowała Krakowska Fundacja Artystów Teatru. W tym roku funkcję tę przejął krakowski oddział Związku Artystów Scen Polskich (ZASP), kierowany przez Bolesława Brzozowskiego. Raut nie odbywał się w ostatnich latach m.in. z powodów nieporozumień pomiędzy inicjatorami imprezy, dotyczącymi praw autorskich do pomysłu.