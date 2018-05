"Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka" w HBO od 10 czerwca

Dokument "Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka" to opowieść o twórczości Waleriana Borowczyka, hołubionego w latach 70. XX wieku reżysera o niezwykłej wrażliwości, zaszufladkowanego jako twórca filmów erotycznych. Artysta przedstawiony został w produkcji oczami współpracowników i wielkich postaci kina, tj. Neil Jordan, Terry Gilliam czy Andrzej Wajda. Film będzie prezentowany na rozpoczynającym się w najbliższy piątek Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity. Premiera w HBO i HBO GO odbędzie się 10 czerwca.

Fotos z filmu "Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka" /HBO

Walerian Borowczyk - reżyser, scenarzysta, animator i artysta wizualny. Pod koniec lat 50. XX wieku wyemigrował do Francji, gdzie tak naprawdę rozpoczęła się jego kariera filmowa. Artysta nieoczywisty, inspirujący, przekraczający granice tabu, nagradzany wielokrotnie na międzynarodowych festiwalach, hołubiony w latach 70. za swoją twórczość. Znany z takich swoich obrazów jak "Opowieści niemoralne", "Dzieje grzechów", "Bestia" czy "Goto, wyspa miłości".



"Dzieje grzechu": Początki kina erotycznego 1 8 "Romans kolejowy", "powieść seksualna", "estetyczna katastrofa w dwóch tomach" - tak pisano na początku XX wieku o powieści Stefana Żeromskiego "Dzieje grzechu". Największy skandal literacki epoki zekranizaował w 1975 roku Walerian Borowczyk. Był to jedyny pełnometrażowy film znanego na całym świecie reżysera nakręcony w Polsce. W środę, 3 czerwca 2015, mija dokładnie 40 lat od premiery. Autor zdjęcia: Źródło: EAST NEWS/POLFILM 8

"Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka" to dokument o człowieku wyprzedzającym swoją wizją artystyczną czasy, w których tworzył, artyście o niezwykłej wrażliwości i intrygującym stylu. To też spojrzenie z bliska na Europę tamtych czasów - na rewolucję seksualną i granice wolności. W dokumencie opowieść o Borowczyku snują osoby z najbliższego otoczenia reżysera i wielkie postacie kina zainspirowane jego twórczością, wśród których są: Terry Gilliam, Bertrand Bonell, Neil Jordan, Andrzej Wajda, Patrice Leconte i Slavoj Žižek.

Ten poruszający obraz przybliża widzom nie tylko historię twórczości samego Waleriana Borowczyka, ale również porusza temat artystycznej wolności. Jest swoistą kroniką artystyczną reżysera, która przybliża fenomen jego filozofii działania i dokonań twórczych. Zadaje pytanie, jak to się stało, że doceniany artysta, którego filmy pokazywane były w konkursie w Cannes, z czasem zaczął być postrzegany jako twórca wyłącznie erotyczny.



Wideo Love Express: Przypadek Waleriana Borowczyka

Autorem dokumentu jest Kuba Mikurda - odpowiedzialny zarówno za reżyserię jak i scenariusz, który współtworzył wraz z Marcinem Kubawskim. Film powstał jako koprodukcja HBO Europe, CoLab Production, Instytutu Adama Mickiewicza, Maagiline Masin i Otter Films. Produkcja otrzymała także wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Estońskiego Instytutu Filmowego (Eesti Filmi Instituut). Dystrybutorem filmu jest New Europe Film Sales.

Dokument będzie prezentowany na 15. Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity, a jego pokazy zostały zaplanowane na 18 oraz 19 maja.

Premiera filmu "Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka" odbędzie się w HBO 10 czerwca. Film będzie również dostępny w serwisie HBO GO.