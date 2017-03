"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" na płytach DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D

26 kwietnia na płytach DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D pojawi się film "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie". Wśród wielu dodatków na płytach znajdą się m.in. niepublikowane dotąd materiały specjalne z udziałem aktorów i twórców, którzy odsłonią kulisy produkcji.

Dystrybutorem filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" na płytach DVD, Blu-ray i Blu-ray 3D jest Galapagos Films /materiały dystrybutora

"Łotr 1" to pierwszy ze spin-offów, pierwszy film z cyklu "Gwiezdne wojny - historie".

Akcja rozgrywa się przed wydarzeniami ukazanymi w produkcji "Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja". Grupa rebeliantów podejmuje się misji niemożliwej, próbując wykraść plany budowy Gwiazdy Śmierci, najpotężniejszej broni Imperium. Ten kluczowy dla całego uniwersum Gwiezdnych wojen moment rozpoczyna serię zdarzeń, w których zwykli ludzie dokonują niezwykłych czynów i stają się bohaterami.



W filmie w reżyserii Garetha Edwardsa wystąpią: Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads MikkelsenAlan Tudyk, Riz Ahmed, Jiang Wen i Forest Whitaker.

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" trafił na ekrany polskich kin w grudniu 2016.



Błoto, piach, krople deszczu i potu. [Gareth] Edwards dba o to, aby faktury w jego filmie były bogate, aby twarze bohaterów i ich kostiumy nie budziły skojarzeń z zabawkami, które dopiero co zdjęto z fabrycznej taśmy. Jego pragnienie realizmu zaznacza się też w pracy kamery: wiele scen jest rozdygotanych, z premedytacją chaotycznych, mających wyraźny dokumentalny sznyt. Reżyser przejawia ponadto skłonności do grozy, które widać podczas przesłuchania z wykorzystaniem oślizgłej ośmiornicy, niosącego ze sobą echa "Obcego" i jego licznych kontynuacji, czy starcia Dartha Vadera z oddziałem rebeliantów, zainscenizowanego według schematu znanego ze slasherów - Piotr Mirski pisał w recenzji dla Interii.