"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" na Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", pierwszy spin-off z uniwersum "Star Wars", który podbił serca widzów i stał się siódmym najbardziej kasowym filmem wszech czasów w Stanach Zjednoczonych, jest już dostępny na płytach Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD.

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" jest już dostępny na płytach Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD

Wydawnictwo, poza samym filmem, zawiera niepublikowane dotąd materiały specjalne z udziałem aktorów i twórców, którzy odsłonią kulisy produkcji.



- Błoto, piach, krople deszczu i potu. [Reżyser] dba o to, aby faktury w jego filmie były bogate, aby twarze bohaterów i ich kostiumy nie budziły skojarzeń z zabawkami, które dopiero co zdjęto z fabrycznej taśmy. Jego pragnienie realizmu zaznacza się też w pracy kamery: wiele scen jest rozdygotanych, z premedytacją chaotycznych, mających wyraźny dokumentalny sznyt. Reżyser przejawia ponadto skłonności do grozy, które widać podczas przesłuchania z wykorzystaniem oślizgłej ośmiornicy, niosącego ze sobą echa "Obcego" i jego licznych kontynuacji, czy starcia Dartha Vadera z oddziałem rebeliantów, zainscenizowanego według schematu znanego ze slasherów. Te wszystkie chwyty i sceny sąsiadują z typową dla space oper epiką. Efekt jest ciekawy, ale nie rewolucyjny - pisał w recenzji filmu Piotr Mirski.



Film "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" został wyreżyserowany przez Garetha Edwardsa ("Godzilla") i wyprodukowany przez Kathleen Kennedy, Allison Shearmur ("Kopciuszek") oraz Simona Emanuela, ("Mroczny Rycerz Powstaje"). Weteran efektów specjalnych John Knoll ("Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka"), który od wielu lat związany jest z filmami "Gwiezdne wojny" został producentem wykonawczym razem z Jasonem McGatlinem ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"). Autorem koncepcji scenariusza są John Knoll i Gary Whitta ("1000 lat po Ziemi"). Scenariusz został napisany przez Chrisa Weitza ("Złoty kompas") i Tony’ego Gilroy’a ("Michael Clayton").



W roli głównej występuje Felicity Jones ("Teoria wszystkiego"). Na ekranie towarzyszą jej: Diego Luna ("Elizjum"), Ben Mendelsohn ("Bloodline"), Mads Mikkelsen ("Casino Royale"), Alan Tudyk ("Ja, robot"), Riz Ahmed ("Jason Bourne") oraz Forest Whitaker ("Ostatni król Szkocji"). W filmie występują także dwie gwiazdy z Chin: Donnie Yen ("Blade II") i Jiang Wen ("Niech zatańczą kule"). Ponadto Anthony Daniels po raz ósmy wciela się w rolę C-3PO.

Aby stworzyć charakterystyczny i zarazem nowoczesny wizualnie film, Gareth Edwards wybrał uznanego operatora filmowego Grega Frasera ("Foxcatcher"). Za efekty wizualne odpowiadają John Knoll i Mohen Leo ("Ant-Man") we współpracy z koordynującym efekty specjalne Neilem Corbouldem ("Helikopter w ogniu") oraz Halem Hickelem ("Iron Man) odpowiedzialnym za animacje. Weteran "Gwiezdnych wojen" Doug Chiang ("Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo" i "Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów") i Neil Lamont ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy") połączyli siły jako scenografowie. Powrócił także Neil Scanlan ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"). Ponadto za kostiumy są odpowiedzialni Dave Crossman ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy") i Glyn Dillon ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"). Z koordynację kaskaderów odpowiada Rob Inch ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy").



Za muzykę odpowiedzialny jest Michael Giacchino ("Zwierzogród") oraz John Williams, autor ścieżki dźwiękowej do wcześniejszych filmów "Gwiezdne wojny". Za montaż odpowiadają John Gilroy ("Wolny strzelec"), Jabez Olssen (trylogia "Hobbit") oraz Colin Goudie ("Strefa X").