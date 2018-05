"Loro": Film o Berlusconim hitem włoskich kin

Nowy film Paolo Sorrentino "Loro 1", który 24 kwietnia trafił na ekrany włoskich kin, w zestawieniu box office uplasował się tuż za światowym przebojem "Avengers: Wojna bez granic".

Główną rolę w filmie "Loro" gra Toni Servillo /materiały dystrybutora

"Loro 1" docenili krytycy filmowi oraz publicyści. Włoskie media jednogłośnie podkreślały nie tylko mistrzostwo realizacji i doskonałe aktorstwo. Paolo Sorrentino nie zawiódł. Autorzy recenzji zwracają uwagę na żywiołowe reakcje kinowej publiczności: film budzi ogromne emocje.



Zapowiadany jako film o Silvio Berlusconim "Loro" okazał się pełną ironii opowieścią o władzy jako takiej: w całej jej moralnej pustce i śmieszności. Berlusconi jest tylko jednym z bohaterów filmu.



- To fikcyjna opowieść, która wykorzystuje wydarzenia, które prawdopodobnie miały miejsce - oraz te wymyślone. Na tym polegała trudność podczas pisania scenariusza - inaczej tworzy się opowieść całkowicie fikcyjną, inaczej, gdy wisi nad tobą pewnego rodzaju zagrożenie: o obrazę czy naruszenie dóbr osobistych. Można kogoś zranić. Powiem krótko: to nie był łatwy projekt - przyznaje reżyser.



- Berlusconi to fenomen. Społeczny i psychologiczny. Fascynował mnie od początku swojego istnienia na włoskiej scenie politycznej. Fascynowało mnie również szaleńcze wręcz uwielbienie, jakie od początku żywiła do niego część włoskiego społeczeństwa i równie ogromna, szczera nienawiść, którą darzyła Berlusconiego grupa jego przeciwników. Berlusconi to uosobienie władzy: pozbawionej morale, wręcz śmiesznej w swojej arogancji, a jednocześnie przyciągającej - dodaje Sorrentino.



W filmowej opowieści Włocha, nagrodzonego Oscarem za "Wielkie piękno", główną rolę gra znany aktor Toni Servillo. W jedną z ról, fikcyjnej postaci jego ulubienicy o imieniu Kira, wciela się Kasia Smutniak.



"Loro" ma dwóch bohaterów - jeden to Berlusconi, nazywany przez wszystkich "On", a drugi, zbiorowy bohater to tytułowi "Oni", czyli osoby, które chcą do niego dotrzeć i znaleźć się w jego otoczeniu, stosując w tym celu różne metody.

Pierwsza część filmu nie jest chronologiczną opowieścią o najbardziej znanym, wyrazistym i kontrowersyjnym włoskim polityku dwóch ostatnich dekad, lecz jego portretem psychologicznym i zarazem obrazem Włoch, także na tle skandali obyczajowych.

Włoska premiera 2. części "Loro" będzie miała miejsce 10 maja.



Dystrybutorem filmu w Polsce jest Gutek Film.