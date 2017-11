Łódź uzyskała tytuł Miasta Filmu UNESCO

Łódź – jako jedno z 64 miast reprezentujących 44 krajów – znalazła się w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO (UCCN) uzyskując tytuł Miasta Filmu. Listę nowych członków UCCN podała dyrektor generalna UNESCO Irina Bokova.

W Łodzi realizowany był film "Powidoki". Na zdjęciu Bogusław Linda z Andrzejem Wajdą na planie (2015) /Piotr Kamionka/REPORTER / East News

Jak podkreśliła Katarzyna Bieńkiewicz, która z ramienia Narodowego Centrum Kultury Filmowej (NCKF) przygotowała łódzką aplikację do UNESCO, Łódź dołącza do prestiżowego grona. Tytułem Miasta Filmu cieszą się m. in. Rzym, Sydney i Bradford. We wtorek, 31 października, zaliczono do niego także Bristol, japońską Yamagatę, chińskie Qingdao i hiszpańską Terrassę.

Reklama

"Łącznie Sieć Miast Kreatywnych UNESCO liczy już 180 miast wyróżnionych w dziedzinie rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, sztuki mediów, wzornictwa, gastronomii, literatury, muzyki i filmu" - zauważyła Bieńkiewicz.



Według prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, przystąpienie do UCCN jest potwierdzeniem przyjętej polityki rozwoju opartej o kreatywność i innowacje; przynależność do takiej organizacji oznacza też więcej szans na międzynarodowy transfer wiedzy i technologii, rozwój przemysłów kreatywnych i kadr.



NCKF przygotowywało aplikację od listopada ubiegłego roku; przeprowadzono m.in. konsultacje środowiskowe i badania opinii publicznej. We wniosku znalazły się informacje o czterech łódzkich uczelniach wyższych, przygotowujących do pracy we wszystkich kluczowych dziedzinach związanych z filmem; festiwalach - m.in. Transatlantyku, Cinergii, Festiwalu Kamera Akcja, Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu - licznych podmiotach zajmujących się produkcją i postprodukcją filmową; dziesiątkach stowarzyszeń i inicjatyw filmowych; muzeach - m.in. Muzeum Kinematografii i Muzeum Animacji Se-Ma-For - a nawet o Łódzkiej Alei Gwiazd na ul. Piotrkowskiej.

Zdjęcie Rafał Syska - dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej (NCKF) w Łodzi / East News

"Dla UNESCO kluczowe znaczenie miały perspektywy rozwoju miasta w oparciu o film. Powołaliśmy się na 'filmową' markę Łodzi, dziedzictwo Wytwórni Filmów Fabularnych i plejadę związanych z Łodzią gwiazd światowego i krajowego kina, ale do filmowej historii odwoływał się tylko jeden z blisko trzydziestu punktów wniosku" - zaznaczył dyrektor NCKF Rafał Syska.



Wśród planów Łodzi na najbliższe lata jest m.in. zakończenie projektu budowy NCKF, utworzenie "żywej" ulicy filmowej, pełniącej rolę produktu turystycznego i gotowego planu filmowego, a także stworzenie wieloletniego programu edukacji filmowej w szkołach oraz powołanie międzynarodowego klastra animacji.



Jak podał Syska, Łódź zaprezentuje się jako Miasto Filmu w połowie 2018 r. na pierwszym w Polsce spotkaniu miast kreatywnych, którego gospodarzami będą Kraków i Katowice.