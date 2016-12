Liz Smith nie żyje

Liz Smith, aktorka znana przede wszystkim z serialu "Pastor na obcasach", zmarła w sobotę, 24 grudnia. Ulubienica Brytyjczyków miała 95 lat.

Liz Smith (11.12.1921 - 24.12.2016) /Gareth Cattermole / Getty Images

Liz Smith urodziła się w angielskim Lincolnshire. Po raz pierwszy usłyszano o niej w latach 70. XX wieku, kiedy dostała rolę w filmie "Ponure chwile" w reżyserii Mike'a Leigh.

Reklama

Następnie aktorka grywała w znanych brytyjskich serialach: "Emmerdale Farm", "Bedtime Stories", "David Copperfield", "The Sweeney", "Crown Court", "Play for Today" czy w będącym jej ostatnią rolą, "The Tunnel".

Dzięki rolom babć i uroczych starszych pań szybko stała się ulubienicą Anglików.



Smith otrzymała nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę matki Maggie Smith w "Prywatnych zajęciach".

W 1990 roku zdobyła uznanie jako Letitia Cropley w serialu "Pastor na obcasach", w którym grała przez 6 lat. Następnie znalazła się w obsadzie kultowego brytyjskiego sitcomu "Royle Family", gdzie również wcieliła się w rolę babci.

Światowy rozgłos przyniosła jej także rola babci głównego bohatera w filmie "Charlie i fabryka czekolady".



Smith zajmowała się też dubbingiem. Podkładała głos do roli Pani Chochoł w filmie "Wallace i Gromit: Klątwa królika".



W 2006 roku wydano jej autobiografię zatytułowaną "Nasza Betty". W 2009 roku została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego.