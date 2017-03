"Liga Sprawiedliwości": Liga się zjednoczy

Właśnie pojawiły się trzy krótkie fragmenty nowego zwiastuna "Ligi Sprawiedliwości". Pełna zapowiedź ma ukazać się w sobotę, 25 marca.

Flash (Ezra Miller), Batman (Ben Affleck) i Wonder Woman (Gal Gadot) /materiały prasowe

"Liga Sprawiedliwości" rozpoczyna się, kiedy zainspirowany ofiarnym czynem Supermana Bruce Wayne, który odzyskał wiarę w ludzkość, prosi swojego nowego sprzymierzeńca, Dianę Prince, o pomoc w pokonaniu jeszcze potężniejszego wroga. Nie tracąc czasu, Batman i Wonder Woman starają się znaleźć i przekonać do współpracy grupę metaludzi, która ma stanąć do walki z nowym zagrożeniem.



Jednak mimo utworzenia jedynej w swoim rodzaju ligi superbohaterów, złożonej z Batmana, Wonder Woman, Aquamana, Cyborga i Flasha, może być już za późno na uratowanie planety przed atakiem katastroficznych rozmiarów.



W superprodukcji wyreżyserowanej przez Zacka Snydera która trafi na ekrany kin 17 listopada, zobaczymy m.in. Bena Afflecka (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jasona Momoę (Aquaman), Ezrę Millera (Flash) i Raya Fishera (Cyborg).

Wideo Liga Się Zjednoczy: Batman

Wideo Liga Się Zjednoczy: Aquaman