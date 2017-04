Licealista zaprosił Emmę Stone na bal! Co na to aktorka?

Licealista z Arizony postanowił zaprosić na bal maturalny tegoroczną laureatkę Oscara, Emmą Stone. W jaki sposób zamierza ją przekonać? Zobaczcie!

Emma Stone otrzymała Oscara 2017 za rolę w filmie "La La Land" AFP

Licealista nazywa się Jacob Staudenmaier i mieszka w Scottsdale w stanie Arizona - w mieście, z którego pochodzi Emma Stone.

Reklama

Reklama

Aby przekonać Emmę Stone, by przyjęła zaproszenie na bal, razem z koleżankami i kolegami licealista odtworzył na parkingu szkolnym scenę otwarcia z filmu "La La Land". Nakręcony wspólnie film wysłali aktorce i zamieścili go na Youtube (ma już prawie 270 tys. odtworzeń). Tekst piosenki otwierającej film został nieco zmieniony, aby pasował do zaproszenia na bal.

Jacob Staudenmaier chwali się, że sam napisał nowy tekst piosenki, wyreżyserował filmik i wymyślił do niego choreografię. W pewnym momencie chłopak śpiewa: "Ludzie mówią, że wyglądam jak Ryan Gosling". I rzeczywiście, nieco przypomina hollywoodzkiego gwiazdora.



Licealista obiecuje przed balem zabrać Emmę Stone na obiad i deklaruje się, że jest "najfajniejszym facetem w Dolinie Słońca". Co na to aktorka? Na razie nie odpowiedziała na zaproszenie licealisty.

Zobaczcie, jak Jacob zaprasza Emmę Stone na bal!



Wideo Emma Stone, Prom?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "La La Land" [trailer 2] materiały dystrybutora