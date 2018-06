Lea Thompson: Tom Cruise uchronił mnie od nagiej sceny

Aktorka Lea Thompson ujawniła, że kiedy producenci filmu "Tylko prawidłowe zagrania" (1983) chcieli, by pokazała na ekranie nagie piersi, wstawił się za nią ekranowy partner - Tom Cruise.

W filmie "Tylko prawidłowe zagrania", który był kinowym debiutem Thompson, młoda aktorka zagrała dziewczynę ambitnego zawodnika futbolu amerykańskiego (Tom Cruise).

Thompson ujawniła, że w scenariuszu filmu jej bohaterka dwukrotnie miała pojawić się na ekranie w stroju Ewy.

Aktorka przyznała, że nie brała nawet udziału w castingu do filmu, nie była bowiem przygotowana na zdejmowanie bluzki przed kamerą; mimo to udało jej się dostać debiutancką rolę.



"Jest taka zabawna historia dotycząca jego [Cruise'a] wielkoduszności" - Thompson powiedziała w rozmowie z "Closer Weekly". "Tomowi udało się przekonać producentów do rezygnacji z jednej nagiej sceny. Jeśli chodzi o drugi moment... Powiedział: 'Jeśli ona musi być naga, ja też będę nago'" - ujawniła Thomson.

"Zawsze będę mu wdzięczna za postawienie sie producentom" - zakończyła aktorka, którą w kolejnych latach mogliśmy oglądać m.in. w kultowym "Powrocie do przyszłości" czy komedii "Swoboda seksualna?".