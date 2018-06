Laureaci 58. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

W sobotę, 2 czerwca, w wypełnionej po brzegi sali kina Kijów.Centrum poznaliśmy laureatów 58. edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Złotego Lajkonika w konkursie polskim otrzymał film "Miłość bezwarunkowa" Rafała Łysaka /materiały prasowe

W uroczystości, którą poprowadził krakowianom dziennikarz i prezenter Brian Scott, udział wzięli Radosław Śmigulski, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz filmowcy i miłośnicy kina z całego świata.



Reklama

Niekwestionowanym zwycięzcą tegorocznej edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego okazał się głośny film "Over the Limit", w reżyserii dostrzeżonej przez magazyn "Variety", Marty Prus. Otrzymał Srebrny Róg za najlepszy pełnometrażowy film w Międzynarodowym konkursie dokumentalnym oraz Srebrnego Lajkonika dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego w Konkursie polskim.

Film o wybitnej rosyjskiej gimnastyczce Margaricie Mamun, a także o emocjonalnych kosztach, jakie niesie ze sobą uprawianie wyczynowego sportu, otrzymał także nagrodę dla najlepszego producenta polskich filmów krótkometrażowych i dokumentalnych ufundowaną przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych, nagrodę pod patronatem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia ufundowaną przez Coloroffon Film oraz nagrodę w plebiscycie publiczności.



Zwycięstwo w Międzynarodowym konkursie filmów dokumentalnych zapewnił sobie film "O ojcach i synach" Talala Derkiego. Laureat Srebrnego Rogu z 2014 roku, ponownie skonfrontował krakowską publiczność z obezwładniającą grozą syryjskiej wojny. Cztery lata po wstrząsającym, nagradzanym i dyskutowanym na całym świecie "Powrocie do Homs" ("Return to Homs") - filmie otwarcia 54. KFF - reżyser odwiedził rodzinę zradykalizowanego członka ISIS obserwując proces dojrzewania żołnierzy Boga.

W "O ojcach i synach" ("Of Fathers and Sons") przed kamerą znaleźli się mali chłopcy, których do wstąpienia w szeregi dżihadystów przygotowują ich ukochani, niezwykle rodzinnie nastawieni ojcowie. Film otrzymał także nagrodę dla najlepszego dokumentu na tegorocznym festiwalu Sundance. Jury pod przewodnictwem Péter Forgácsa (Węgry), wręczyło prestiżową nagrodę Złotego Rogu "za odważne przeniknięcie reżysera do świata ekstremizmu". Ponadto, film został także nagrodzony przez Jury Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI).

Zdjęcie Kadr z filmy "O ojcach i synach" Talala Derkiego / materiały prasowe

Srebrny Róg dla reżysera średniometrażowego filmu dokumentalnego otrzymali Pablo Aparo i Martin Benchimol za film "Lęk" (Argentyna).



Laureatem najstarszego festiwalowego konkursu - Międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych - została Armelle Mercat za film "Popraw włosy, Oliver" (Francja).



Jury, któremu przewodził irański reżyser i scenarzysta, Merhard Oskouei, przyznało reżyserce nagrodę Złotego Smoka podkreślając, że opowiedziana w filmie historia była możliwa do ukazania jedynie tylko w formie animacji.



Srebrne Smoki to nagrody przyznawane najlepszym filmom krótkometrażowym reprezentującym wszystkie filmowe gatunki konkursu. Srebrnym Smokiem za najlepszy film dokumentalny został nagrodzony Michał Hytroś za film "Siostry" (Polska). Film otrzymał także wyróżnienie honorowe w Konkursie polskim. Najlepszym filmem animowanym został uznany "Obon" (reż. André Hörmann, Samo (Anna Bergmann). Srebrnego Smoka za najlepszy krótkometrażowy film fabularny otrzymała Emmanuelle Fleytoux za film "Spuśćcie psy" (Francja/Belgia). Krakowski Festiwal Filmowy przyznał filmowi nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego (PRIX EFA KRAKÓW 2018 dla najlepszego filmu europejskiego).



Zdjęcie Kadr z filmu "Ryuichi Sakamoto: Coda" / materiały prasowe

Najlepszym dokumentalnym filmem muzycznym i tym samym laureatem nagrody Złotego Hejnału, decyzją Jury pod przewodnictwem Marcina Borchardta (Polska), został amerykańsko-japoński dokument "Ryuichi Sakamoto: Coda" (reż. Stephen Nomura Schible). W przejmującym dokumencie opowieść o korzeniach muzyki zamienia się w filmową medytację, mówi o walce człowieka z jego ograniczeniami. Tytułowy bohater, laureat Oscara za muzykę do filmu "Ostatni Cesarz", tym razem występuje również w innych odsłonach: jako muzyczny eksperymentator, aktywista walczący z degradacją środowiska naturalnego i człowiek zmagający się z ciężką chorobą. Film otrzymał także nagrodę jury studenckiego.



Złotego Lajkonika w Konkursie polskim otrzymał film "Miłość bezwarunkowa" Rafała Łysaka (Polska). Jury pod przewodnictwem Tadeusza Sobolewskiego doceniło film "za opowieść o intymnej rzeczywistości ludzi różnych pokoleń, która wymyka się stereotypowym osądom. Świat widziany z tak bliska potrafi być tolerancyjny, bo miłość jest bezwarunkowa".



Najlepszym polskim filmem animowanym został "III" Marty Pajek (Polska). To drugi Srebrny Lajkonik w karierze artystki. Reżyserka po dwóch latach powróciła do koncepcji figury niemożliwej, która tym razem w zmysłowy i pełen erotyzmu sposób ilustruje relacje damsko-męskie.



Zdjęcie Animacja "III" Marty Pajek zdobyła Srebrnego Lajkonika / materiały prasowe

Nagrodę dla najlepszego polskiego krótkometrażowego filmu fabularnego otrzymał “za trafną, komediową próbę spuentowania szaleństwa współczesnego świata" Maciej Kawalski za film "Atlas" (Polska).



Wyróżnienie honorowe w konkursie polskim, oprócz filmu "Siostry" Michała Hytrosia, otrzymał ubiegłoroczny laureat, Damian Kocur, za film "1410".

Już po raz czwarty Krakowski Festiwal Filmowy wśród najważniejszych europejskich festiwali filmowych rekomenduje pełnometrażowe filmy dokumentalne do Europejskiej Nagrody Filmowej. W tym roku oficjalną rekomendację otrzymał film "Biała Mama" (reż. Zosya Rodkevich, Evgeniya Ostanina).



Po raz trzeci ważną częścią Krakowskiego Festiwalu Filmowego była sekcja DOC LAB POLAND w ramach KFF Industry - programu wydarzeń branżowych. Wręczono nagrody dla dokumentów w fazie developmentu oraz na etapie postprodukcji.



Pokazy nagrodzonych filmów odbędą się w niedzielę, 3 czerwca w Małopolskim Ogrodzie Sztuki od godz. 12.00.



59. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 26 maja - 2 czerwca 2019 roku.