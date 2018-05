​Laureaci 11. Netia Off Camera: Polskie kino triumfuje!

"Wieża. Jasny dzień" Jagody Szelc, "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej oraz "Cicha Noc" Piotra Domalewskiego to laureaci głównych nagród 11. edycji festiwalu Netia Off Camera.

Małgorzata Szczerbowska i Anna Krotoska grają główne role w filmie "Wieża, jasny dzień" /materiały prasowe

"Wieża. Jasny dzień" Jagody Szelc z Krakowską Nagrodą Filmową (100 tys. dolarów), "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej z nagrodą Kulczyk Foundation (300 tys. zł) i "Cicha Noc" Piotra Domalewskiego z Nagrodą Publiczności i nagrodą Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI.



Decyzją Jury Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" pod przewodnictwem Małgorzaty Szumowskiej to film "Wieża. Jasny dzień" okazał się numerem jeden.

Debiut Jagody Szelc to opowieść zawieszona między rodzinnym dramatem a metafizycznym horrorem oraz dowód nieskrępowanej wyobraźni i własnego, oryginalnego głosu.



Z kolei "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej zachwyciła jurorów Konkursu Polskich Filmów Fabularnych. Dree Hemingway, Lucy Bevan i Geoff Andrew zdecydowali, że do twórców właśnie tego tytułu trafi 300 tyś zł - nagroda Kulczyk Foundation. W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych ponownie przyznano nagrodę MasterCard Rising Star dla najlepszego aktorskiego debiutu. Wyróżnienie i 10 tys. zł orzymała Eliane Umuhire ("Ptaki śpiewają w Kigali").

Rada programowa Festiwalu po raz piąty wyłoniła również laureatów nagród dla Najlepszej Aktorki (Albert Riele) i Najlepszego Aktora (M&M's). Zostali nimi Marta Nieradkiewicz ("Dzikie róże") i Mateusz Kościukiewicz ("Twarz").

Już po raz ósmy Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych FIPRESCI również oceniała festiwalowe filmy. Za najciekawszy tytuł konkursu "Wytyczanie Drogi" uznano "Cichą noc" Piotra Domalewskiego. Z werdyktem krytyków była zgodna publiczność. Jej nagroda trafiła do dystrybutora filmu Forum Film Poland. Nagrodę ufundowała telewizja TVN. Z kolei nagroda Młodzieżowego Jury Skrytykuj.pl trafiła do "Love After Love" w reżyserii Russella Harbaugha.



Zarząd Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych na wniosek Sekcji Młodych Producentów po raz czwarty ufundował nagrody za najlepszy debiut producencki. W tym roku trafiły do Jana Kwiecińskiego, producenta filmu "Atak paniki" w reż. Pawła Maślony i Małgorzaty Zacharko, producentki filmu "Książę i dybuk" w reż. Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego.





Łącznie w pokazach filmowych w ramach 11. Netia Off Camera FF CAMERA wzięło udział 40.000 widzów. Projekcje odbywały się w krakowskich kinach, na dachach kamienic, na pokładzie barki "Nimfa" i nad brzegiem Wisły. W Miasteczko Filmowe i kino plenerowe zamienił się również plac Szczepański. Jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez festiwalowych gości była Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.