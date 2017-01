Laura Dern: Opowieść o straconej miłości

3 lutego do kin trafi "McImperium", film opowiadający o początkach potęgi amerykańskiej sieci McDonald’s. Raya Kroca, który przeszedł do historii jako twórca światowego zasięgu tej marki, zagrał Michael Keaton ("Batman", "Spotlight", "Birdman"). W jego żonę Ethel wcieliła się Laura Dern ("Dzikość serca", "Jurassic Park").

Laura Dern i Michael Keaton w scenie z "McImperium" /materiały dystrybutora

Ethel była towarzyszką doli i niedoli męża - zwłaszcza biznesowych niedoli - przez 39 lat. Zdaniem Dern, kluczem do postaci jej bohaterki było to, że żyła u boku człowieka opętanego żądzą sukcesu.

Zdradziła, że jej matka, aktorka Diane Ladd, była wychowywana przez domokrążcę o charakterze podobnym do Kroca. Grając Ethel, wspominała więc jej samotność. Podkreślała, że poznajemy Raya i Ethel, gdy ich małżeństwo przeżywa kryzys. W swej autobiografii Kroc opisał ich związek jako "Wagnerowską operę pełną przemocy".

- Ray nie odniósł sukcesu, jakiego się spodziewał. A Ethel wystarczało to, co ma. Ray twierdził, że właśnie dlatego ona ciągnie go w dół. Zaczął obwiniać ją o swoje niepowodzenia - mówiła Dern. I dodawała: - Na początku Ethel była młodą kobietą wpatrzoną w przedsiębiorcę-marzyciela. On miał sprzedawać wszystkie te fajne gadżety i mieli wieść szczęśliwe życie. Ale potem było dużo picia i ciągle to nowych pomysłów, na które wpadał Ray. Ich relacja to opowieść o straconej miłości.

Ray Kroc (Keaton) to energiczny biznesman, który od lat walczy o swoje pięć minut sławy. Jednak każdy jego pomysł przeradza się w klęskę, a szanse na realizację marzeń maleją z dnia na dzień. Niespodziewanie otrzymuje zamówienie od nieznanej mu restauracji w Kalifornii. Poznaje braci McDonaldów, którzy wymyślili nowatorski system serwowania jedzenia w 30 sekund od złożenia zamówienia.

Ray, zachwycony rewolucyjnym pomysłem, namawia braci do stworzenia sieci restauracji w całych Stanach Zjednoczonych. W miarę rozrastania się fastfoodowego imperium, Ray chce mieć coraz więcej władzy. Jak wiele poświęci, aby zbudować najbardziej rozpoznawalną markę na świecie i stać się jedną z największych osobowości XX wieku?