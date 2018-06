"Lato" Kiriłła Sierebriennikowa w polskich kinach

31 sierpnia do kin trafi "Lato", nowy film jednego z najbardziej cenionych rosyjskich reżyserów filmowych i teatralnych średniego pokolenia, Kiriłła Sierebriennikowa. Zainspirowana autentycznymi losami liderów leningradzkich grup: Mike’a Naumenko (Zoopark) i Wiktora Coja (Kino) to pełna pozytywnej energii opowieść o wolności i rewolucji, której ogień rozpala rock.

Fotos z filmu "Lato" Kiriłła Serebrennikowa /materiały dystrybutora

Film miał światową premierę w Konkursie Głównym tegorocznego festiwalu w Cannes. Reżyser nie mógł jednak w niej uczestniczyć - podczas realizacji filmu został zatrzymany przez rosyjskie władze, a dalsze prace nad "Latem" napotkały poważne trudności. Na czerwonym dywanie film reprezentowała obsada. Ekipa filmowa trzymała nad głową tablicę z imieniem i nazwiskiem filmowca, który wyrokiem sądu przebywał w przymusowym areszcie domowym. Polityczny i szeroko relacjonowany w mediach proces przeciwko reżyserowi wstrząsnął całym światem.

"Lato" to najnowszy film jednego z najbardziej cenionych rosyjskich reżyserów filmowych i teatralnych, Kiriłła Sierebriennikowa. Inspirowana prawdziwymi zdarzeniami, pełna pozytywnej energii opowieść o wolności i rewolucji, której ogień rozpala rock.



Akcja filmu rozgrywa się w 1981 roku. Leningrad żyje rockiem ze szmuglowanych z Zachodu płyt Davida Bowiego, Blondie, Lou Reeda, T-Rex czy Sex Pistols. Mike jest gwiazdą undergroundowej sceny muzycznej i królem klubu rockowego, gdzie młodzież ma przykazane słuchać koncertów na siedząco i w ciszy. Poszaleć można jedynie za zamkniętymi drzwiami mieszkania, podczas prywatnych występów. Wiktor dopiero zaczyna, ma za to talent, przyciągającą wzrok urodę i pisze świetne teksty. Tych dwóch połączy nie tylko miłość do muzyki, ale i do Nataszy, mądrej i pięknej żony Mike’a. Losy tego trójkąta stanowią centrum "Lata": czarno-białego (z nagłymi wybuchami kolorów) filmu o miłosnym i artystycznym rozkwicie. Film Kiriłła Sierebriennikowa zainspirowały autentyczne historie liderów leningradzkich grup: Mike’a Naumenko (Zoopark) i Wiktora Coja (Kino).



Główne role w filmie zagrali Roma Zwier, Irina Starszenbaum i Teo Yu.



"Lato" w kinach od 31 sierpnia.