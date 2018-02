Ladies Night, czyli "Kobieta sukcesu" w Cinema City

Zbliża się kolejne spotkanie Ladies Night, organizowane przez sieć Cinema City. Już 8 marca w ramach cyklu odbędzie się premierowy pokaz filmu "Kobieta sukcesu", z Agnieszką Więdłochą w roli głównej.

Kadr z filmu "Kobieta sukcesu" /materiały dystrybutora

Kolejna odsłona cyklu Ladies Night odbędzie się 8 marca, w dniu Międzynarodowego Święta Kobiet.

Reklama

Głównym punktem programu będzie premierowy pokaz najnowszej polskiej komedii romantycznej "Kobieta sukcesu". Dodatkowo na uczestniczki imprezy czekać będą powitalne upominki i liczne konkursy z nagrodami.



Główną bohaterką filmu "Kobieta sukcesu" jest Mańka (Agnieszka Więdłocha), szefowa firmy w wielkim mieście, której życie nagle wywraca się do góry nogami. Jej biznes upada, związek z Norbertem (Mikołaj Roznerski) przeżywa kryzys, a do drzwi mieszkania puka Lilka (Julia Wieniawa-Narkiewicz), młodsza siostra uosabiająca chaos. W życie Mańki - za sprawą psa i przypadku - wkracza również Piotr (Bartosz Gelner).

Film wyreżyserował Robert Wichrowski ("Francuski numer"), a na ekranie pojawią się również: Małgorzata Foremniak, Tomasz Karolak i Tomasz Oświeciński.

Ladies Night to cykliczna impreza, która odbywa się raz w miesiącu, od stycznia do czerwca oraz od września do listopada, w wybrany czwartek miesiąca o godz. 19.30 w 20 kinach Cinema City: w Warszawie (Arkadia, Galeria Mokotów, Galeria Północna), Krakowie (Bonarka), Poznaniu (Plaza), Katowicach (Silesia), Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu (Korona), Toruniu (Plaza), Lublinie (Plaza), Bydgoszczy, Bielsko-Białej, Częstochowie (Galeria Jurajska, Wolność), Gliwicach, Rybniku, Wałbrzychu, Zielonej Górze i Starogardzie Gdańskim.



Pokaz filmu "Kobieta sukcesu" w ramach cyklu Lady Night odbędzie się 8 marca, o godzinie 19:30, w kinach sieci Cinema City.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kobieta sukcesu" [trailer] materiały dystrybutora