Księga kondolencyjna poświęcona Danucie Szaflarskiej, we wtorek pogrzeb

Przygotowana przez władze miasta księga kondolencyjna poświęcona pamięci Danuty Szaflarskiej wyłożona została w poniedziałek w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Pogrzeb wybitnej aktorki odbędzie się we wtorek.

Pogrzeb Danuty Szaflarskiej odbędzie się we wtorek, 28 luitego /AKPA

Wpisów do księgi będzie można dokonywać w poniedziałek, 27 lutego, w godz. 9-18 oraz we wtorek, 28 lutego, w godz. 8-16 w Urzędzie Stanu Cywilnego (Pałac Ślubów) przy pl. Zamkowym 6.



Uroczystości pogrzebowe Danuty Szaflarskiej odbędą się we wtorek, o godzinie 13 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie. Druga część uroczystości rozpocznie się o godzinie 15 w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Danuta Szaflarska była jedną z pierwszych powojennych gwiazd filmowych, nazywana też pierwszą amantką powojennej kinematografii. W powstaniu warszawskim była łączniczką AK. Aktorka znana z filmów "Zakazane piosenki, "Skarb" czy "Pora umierać" zmarła 19 lutego w wieku 102 lat.



Po wojnie, przez rok, występowała w Starym Teatrze w Krakowie (1945-46), a następnie w Łodzi - w Teatrze Kameralnym. W 1949 r., po likwidacji Kameralnego, przeniosła się do Warszawy. Do 1957 r. występowała w Teatrze Współczesnym, potem w Narodowym (1954-66). Od 1966, do emerytury w roku 1985, pracowała w Teatrze Dramatycznym. Potem, gościnnie, występowała na scenach niemal wszystkich warszawskich teatrów - od 2010 r. była członkiem zespołu aktorskiego TR Warszawa.



Sławę zdobyła dzięki rolom w popularnych filmach, m.in. "Zakazanych piosenkach", czy "Skarbie". Wystąpiła także m.in. w takich produkcjach jak "Korczak", "Dolina Issy", "Ludzie z pociągu" i "Pożegnanie z Marią".