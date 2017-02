Krystyna Sienkiewicz nie żyje

Nie żyje Krystyna Sienkiewicz. Aktorka estradowa, teatralna, filmowa i telewizyjna, artystka kabaretowa, pisarka i plastyczka, wielka miłośniczka zwierząt. Zmarła w niedzielę, 12 lutego, dwa dni przed swoimi 82. urodzinami.

Krystyna Sienkiewicz (14 lutego 1935 - 12 lutego 2017) /AKPA

"Dziś, 12.02.2017 w nocy, o godzinie 1:00 zmarła moja ciocia Krystyna Sienkiewicz" - napisał na Facebooku muzyk Kuba Sienkiewicz, bratanek zmarłej aktorki.



Reklama

Krystyna Sienkiewicz urodziła się 14 lutego 1935 roku w Ostrowiu Mazowieckiej. Już od dzieciństwa przejawiała talent plastyczny oraz humanistyczne uzdolnienia.

W wieku 7 lat Sienkiewicz została sierotą - jej ojca, AK-owca Niemcy umieścili w więzieniu na Pawiaku, a potem zamordowali w jednym z nazistowskich obozów. Wkrótce potem, w wyniku powikłań pooperacyjnych, zmarła jej matka.

Po śmierci rodziców dziewczynkę przygarnęła ciotka ze Szczytna, natomiast jej brat Ryszard trafił do sierocińca. Rodzeństwo na długi czas zostało rozdzielone - spotkało się dopiero, gdy wychowawca Ryszarda postanowił przyjechać z nim do Szczytna.

Zdjęcie Krystyna Sienkiewicz i Kalina Jędrusik w filmie "Lekarstwo na miość" (1965) / materiały prasowe

To właśnie on odkrył wielki talent dziewczyny i namówił ją do podjęcia nauki w liceum plastycznym. Zaraz po ukończeniu szkoły w wieku 17 lat, Krystyna Sienkiewicz została studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Gdy już wydawało się, że znalazła sposób na życie, odkryła kolejną wielką pasję, która okazała się jej prawdziwą, wielką miłością - aktorstwo.

Różowe zjawisko

Miłość do aktorstwa odkryła w zasadzie przez przypadek. Jako studentką pracowała przy scenografii do jednego ze spektaklu w Studenckim Teatrze Satyryków (STS). Kiedy okazało się, że jedna z aktorek zachorowała i nie zagra w przedstawieniu, Sienkiewicz po raz pierwszy stanęła na scenie. Znany krytyk sztuk teatralnych, Krzysztof Teodor Toeplitz, określił ją wtedy "różowym zjawiskiem STS-u".

Wideo Krystyna Sienkiewicz i Piotr Fronczewski: Ach, Panie, Panowie - Apetyt na czereśnie (1975)

Po ukończeniu studiów Sienkiewicz od razu rozpoczęła pracę w STS. Niedługo później o początkującą aktorkę upomniało się kino: u boku Tadeusza Janczara zadebiutowała w "Pożegnaniach" Wojciecha Jerzego Hasa. Kilka lat później zagrała w filmie Jana Batorego "Lekarstwo na miłość" u boku Kaliny Jędrusik. Sprawdziła się również w komedii wojennej "Rzeczpospolita babska". Uznanie publiczność przyniosła jej rola w serialu "Rodzina Leśniewskich".



Pracowała również w warszawskich teatrach, m.in. Ateneum im. Stefana Jaracza, Rozmaitości, Syrena, a także w Teatrze Polskim w Poznaniu. Miała wybitny talent komediowy - zdobyła wielką popularność występując w Kabarecie Starszych Panów oraz Kabarecie Olgi Lipińskiej. Do legendy przeszedł jej duet z Barbarą Wrzesińską jako "Siostry Sisters". Przez pewien czas razem z Andrzejem Zaorskim prowadziła program Studio Gama, oraz występowała w słuchowisku radiowym Macieja Zembatego i Jacka Janczarskiego "Rodzina Poszepszyńskich".

Człowiek renesansu

Za swoją działalność odebrała szereg nagród. W 1996 r. otrzymała Nagrodę Artystyczną Polskiej Estrady "Prometeusz". W 2003 r., postanowieniem prezydenta RP, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju studenckiego ruchu kulturalnego. Z kolei 2007 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył ją Złotym Medalem Zasłużonych Kulturze Gloria Artis.

Wideo Krystyna Sienkiewicz i Bohdan Łazuka - "Czy te oczy mogą kłamać"

Krystyna Sienkiewicz od lat miała swoją wierną publiczność. Sama twierdziła, że wciąż ma mnóstwo energii. "Potrafię wirować na scenie, zachowuję się jak dziecko z ADHD. Nie zagrałabym w reklamie, która może być szkodliwa, nie przyjęłabym roli, która w jakiś sposób otworzyłaby furtkę do złego. Nie, ja muszę być lekko dydaktyczna w aktorstwie, rozśmieszająca, rozbawiająca" - mówiła w wywiadzie dla "Dziennika Bałtyckiego".

Sienkiewicz rozwijała również pasję do pisania. Jest autorką książek "Haftowane gałgany", "...zgadnij z kim leżę" i "Cacko". To właśnie ta ostatnia, wydana w 2013 r. stała się manifestem jej filozofii życia. Filozofii radości i wiary w lepsze jutro.

Życie prywatne

Krystyna Sienkiewicz miała za sobą dwa małżeństwa. Jej pierwszym mężem był piosenkarz Włodzimierz Rylski. Drugim - kolega z STS-u Andrzej Przyłubski.

Wideo Krystyna Sienkiewicz - Monolog o kablu i nie tylko (1994)

Przez lata angażowała się w pomoc bezdomnym zwierzętom, które stały się jej życiowymi towarzyszami i współmieszkańcami domu - azylu.

Krystyna Sienkiewicz od dłuższego czasu borykała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Miała kłopoty ze wzrokiem. Postępująca ślepota nie przeszkodziła jej jednak w zawodowej pracy. Na próbach czytanych zastępował ją reżyser lub koleżanka, a sama aktorka uczyła się roli... ze słuchu. Kilka lat temu doznała jednak poważnych krwotoków podsiatkówkowych i od tego czasu jej stan się pogarszał.



Niezmącony pozostał jednak optymizm aktorki, która przed laty w wywiadzie dla okularnicy.org.pl powiedziała: "Mimo, że wzrok mnie bardzo zawodzi, ja jednak noszę różowe okulary. (...) To jest w psychice człowieka i jeżeli się wie, że radość, optymizm, śmiech jest benzyną życia to samemu się w swoim domu stawia stację benzynową z tą radością".