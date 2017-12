Krystyna Janda: Żelazna dama

1 5

30 lat temu na ekrany polskich kin trafił film Radosława Piwowarskiego "Kochankowie mojej mamy". Jedną z najlepszych ról w swojej karierze stworzyła tu Krystyna Janda. "Przy jednym ze stolików w kawiarni siedzi roześmiana, rozbawiona kobieta, kokietując mężczyzn. Gdy wraca do domu, podchmielona, synek Rafał opiekuje się nią troskliwie, wlewa wódkę do zlewu, wyrzuca lekarstwa, przygotowuje kąpiel. W domu niewiele jest do zjedzenia, toteż niedożywiony chłopak podkrada w szkole śniadanie koleżankom. Przyłapany przez nauczycielkę, ma iść po matkę, albo przenieść adres jej miejsca pracy" - brzmi zarys fabuły "Kochanków mojej mamy".