"Królewicz Olch": Wizualna petarda Kuby Czekaja

Królewicz Olch" to oryginalny, zachwycający wizualnie i przejmujący film Kuby Czekaja, jednego z najciekawszych polskich twórców młodego pokolenia. Produkcja z Agnieszką Podsiadlik, Stanisławem Cywką i Sebastianem Łachem w rolach głównych w kinach od 18 sierpnia.

Stanisław Cywka i Agnieszka Podsiadlik w scenie z "Królewicza Olcha" /materiały dystrybutora

Wybitnie utalentowany chłopak (Cywka) jest oczkiem w głowie apodyktycznej matki (Podsiadlik). Ich więź jest nierozerwalna, są razem przeciwko całemu światu. To jednak tylko pozory... Podczas gdy on pragnie być zwykłym nastolatkiem, matka wymusza na nim udział w międzynarodowym konkursie naukowym. Gdy on marzy o kolegach i pierwszej dziewczynie, ona przeprowadza ich do innego miasta, by mógł studiować na uniwersytecie. Wszystko zmienia się, kiedy w ich życiu nagle pojawia się mężczyzna (Łach), a nastoletni geniusz przestaje być centrum wszechświata.



"Królewicz Olch" to drugi pełnometrażowy film Kuby Czekaja, zaraz po wizjonerskim "Baby Bump", zrealizowanym w ramach La Biennale College di Venezia. Film o dojrzewaniu bez trzymanki, surrealistyczny i utrzymany w teledyskowym tempie, zawojował polskie oraz międzynarodowe festiwale, a "Królewiczem Olch" Kuba Czekaj potwierdził swój status jednego z najciekawszych polskich twórców młodego pokolenia, również w oczach zagranicznych krytyków.

Autorem zdjęć do "Królewicza Olch" jest Adam Palenta, montażem zajął się Daniel Gąsiorwski, za kostiumy odpowiadała Aleksandra Staszko, a za charakteryzację Aleksandra Dutkiewicz. Autorem muzyki do filmu jest Bartłomiej Gliniak, a za realizację dźwięku odpowiadał Radosław Ochnio. Kierowniczkami produkcji były Agata Szymańska i Magdalena Kamińska.

"Królewicz Olch" to produkcja Studia Munka, działającego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Koproducentami obrazu są Telewizja Polska, Odra Film oraz Studio Produkcyjne Orka. "Królewicz Olch" był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz przez Dolnośląski Fundusz Filmowy. Dystrybutorem filmu jest M2 Films.