Kristen Stewart zachwyca w reklamie

Od lat reklamy emitowane w przerwie Super Bowl, czyli wielkiego finału ligi NFL, przyciągają przed ekrany miliony Amerykanów - część z nich ogląda to wydarzenie właśnie z powodu różnych spotów i filmików pokazywanych w jego trakcie. Tradycją stało się już również to, że dzień przed Super Bowl pojawia się w "Saturday Night Live" parodiujący owe reklamy spot z Vanessą Bayer w roli głównej. Tym razem towarzyszy jej zniewalająca Kirsten Stewart.

"Rola życia" Kristen Stewart? /materiały prasowe

Finał Super Bowl od lat jest nie tylko największym wydarzeniem dla branży sportowej, ale i reklamowej.



Jeśli chodzi o boiskowe emocje to triumf odniosła w tym roku drużyna New England Patriots, która pokonała Atlanta Falcons 34:28 po dogrywce (choć w pewnym momencie to Falcons prowadzili 28:3). To piąty tytuł mistrzowski dla klubu ze stanu Massachusetts, poprzednie zdobywali w latach 2002, 2004, 2005 oraz 2015. Pierwszy raz w historii finałowych starć o końcowym rezultacie rozstrzygnęła dogrywka.

Tegoroczną transmisję z finału Super Bowl pokazała stacja Fox. Cena 30-sekundowego spotu wyemitowanego w jego trakcie wyniosła ok. 5 mln dol. Firmy nie żałują jednak grosza, bo wiedzą, że korzyści, jakie przynosi reklama w trakcie ostatniego meczu sezonu w NFL, są o wiele większe. Swoje filmy promocyjne podczas 51. finału Super Bowl pokazały między innymi tak uznane marki, jak Pepsi, KFC, Kia, Snickers czy Budweiser.



Nam do gustu przypadła jednak najbardziej "fałszywa" reklama przekąski firmy Totinos, wyemitowana dzień przed Super Bowl w programie "Saturday Night Live". Głównie ze względu na zjawiskową w niej kreację pięknej Kristen Stewart. Pełen filmowych odwołań 200-sekundowy spot jest przezabawny, a kończy się obrazem dwóch kobiet, które... Zresztą zobaczcie sami!