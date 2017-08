"Krew Boga": Nowy film Bartosza Konopki

Rozpoczęły się zdjęcia do filmu Bartosza Konopki "Krew Boga". To nowa produkcja nominowanego do Oscara twórcy "Królika po berlińsku" i "Lęku wysokości".

Krzysztof Pieczyński w filmie "Krew Boga", fot. Bartosz Mrozowski /materiały dystrybutora

Pierwsza część zdjęć do filmu "Krew Boga" została zrealizowana nad morzem w okolicach Ustki. Druga rozpoczyna się jesienią tego roku w okolicach Kudowy-Zdroju.



"Krew Boga" to - jak pisze dystrybutor - posiadająca współczesny wymiar refleksja nad istotą wiary i kościoła. W rolach głównych występują: Krzysztof Pieczyński ("Belfer", "Ziarno prawdy", "Jack Strong"), Karol Bernacki ("Amok"), Wiktoria Gorodeckaja - aktorka Teatru Narodowego w Warszawie oraz jeden z najoryginalniejszych współczesnych performerów - Francuz Olivier de Sagazan.

Wczesne średniowiecze. Na ostatnią pogańską wyspę, cudem uniknąwszy śmierci, dociera rycerz Willibrord (Krzysztof Pieczyński). Okrutnie doświadczony przez los, lecz twardo stąpający po ziemi wojownik, już dawno zginąłby, gdyby nie pomoc Bezimiennego (Karol Bernacki) - pełnego ideałów chłopaka, skrywającego przed światem prawdziwą tożsamość. Pomimo różnic w światopoglądzie i podejściu do religii, mężczyźni zostają towarzyszami podróży. Kontynuują wędrówkę połączeni wspólnym celem - chcą odnaleźć i ochrzcić ukrytą w górach osadę pogan.

Chociaż chrystianizacja mieszkańców to jedyny sposób, by uchronić ich przed zbliżającą się zagładą, misję bohaterów spróbują zatrzymać kapłan pogan oraz ich wódz, Geowold. Ich działania wystawiają poglądy obcych na wielką próbę. Jednak w ostatnim bastionie "starej wiary" Willibrord i Bezimienny mogą liczyć na nieoczekiwanego sojusznika. Jest nim Prahwe - charyzmatyczna córka Geowolda. Wkrótce miłość skonfrontuje się z nienawiścią, dialog z przemocą, szaleństwo z zasadami, a wielu będzie musiało zginąć...



"Pomysł na film zrodził się z kilku inspiracji. Po pierwsze z mojego odwiecznego sprzeciwu wobec bezdyskusyjnych dogmatów i autorytetów. Z potrzeby szukania dialogu, alternatyw, które mogą godzić różne pomysły na świat, a nie zaogniać konflikty. Po drugie - z fascynacji pokojowymi buntownikami, takimi jak Chrystus, Gandhi, Martin Luther King i inni. Po trzecie z mądrości, jaką niesie w sobie milczenie, poszukiwanie skupienia wewnętrznego, oddziaływanie na ludzi obecnością, a nie pustymi słowami, wszechobecnym zagadaniem, ideologią" - mówi Bartosz Konopka.

"Krew Boga" - rozpoczęły się zdjęcia do filmu Bartosza Konopki 1 5 Ruszyły zdjęcia do nowego filmu Bartosza Konopki "Krew Boga". Akcja opowieści rozgrywa się we wczesnym średniowieczu. Oto pierwsze zdjęcia z tej niezwykłej produkcji. Na zdjęciu: Bartosz Konopka z ekipą na planie. Autor zdjęcia: Bartosz Mrozowski Źródło: materiały dystrybutora 5

Scenariusz filmu "Niemy" [tak brzmiał początkowo tytuł filmu - red.] powstał w wyniku współpracy Bartosza Konopki, Przemysława Nowakowskiego i Anny Wydry. Autorem zdjęć do filmu jest Jacek Podgórski. Za scenografię odpowiada Marek Warszewski, za kostiumy Marta Ostrowicz, a za charakteryzację Dariusz Krysiak.

Film zostanie zmontowany przez Andrzeja Dąbrowskiego. Producentką filmu jest Anna Wydra (Otter Films), koproducentami: Andrzej Białas i Rafał Bubnicki z Odry-Film (fundusze Dolnośląskiego Konkursu Filmowego) oraz Jurgen Willocx i Melissa Dhondt z belgijskiej firmy Earlybirds Films.

Projekt filmu był rozwijany m.in. podczas prestiżowych warsztatów dla producentów EAVE. Film ma już na swoim koncie pierwszy sukces: otrzymał nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego dla najlepszego scenariusza rozwijanego w ramach warsztatów ScripTeast.

Polskim dystrybutorem filmu jest firma Kino Świat.